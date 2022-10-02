印尼足球賽暴動踩踏事件174死180傷 全球近60年最慘重

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印尼東爪哇省瑪琅市足球賽踩踏事件造成至少174人死亡、180人受傷。圖為民眾合力抬走傷患。（安塔拉通訊社）

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（中央社印尼瑪琅2日綜合外電報導）印尼東爪哇省瑪琅市足球賽踩踏事件造成至少174人死亡、180人受傷，成為1964年秘魯國家體育場暴動奪走328條人命以來，全球傷亡最慘重的一起體育場災難。

路透社報導，東爪哇省（East Java）警局局長阿芬塔（Nico Afinta）稱，地主阿雷馬隊（Arema FC）昨晚在瑪琅市（Malang）坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）輸給世仇泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）後，球迷衝進球場內鬧事，警方發射催淚瓦斯試圖控制局勢，引發踩踏事件。

他說：「現場已變成無政府狀態。他們開始攻擊警察，破壞車輛。」當球迷逃往出口時，出現擠壓。

影片畫面顯示，球迷湧入球場發生混戰，空氣中顯然有催淚瓦斯。有些看似已失去知覺的人被其他球迷抬走。

影片來源：FRANCE 24 English

印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，當局必須徹底評估比賽的安全性，他希望這會是印尼「最後一場足球悲劇」。他已下令印尼足球協會（PSSI）暫停印尼甲級足球聯賽（BRI Liga 1）所有比賽，直到調查完成。

國際足球總會（FIFA）相當關切這起事件，該會安全條例中規定，管理人員或警方不得攜帶或使用槍支或「人群控制氣體」。

東爪哇警方被媒體詢問他們是否了解此類規定，未立即做出回應。

PSSI秘書長努斯（Yunus Nusi）告訴媒體記者，FIFA要求PSSI就此事件提出報告，PSSI已派出一個團隊前往瑪琅調查。

印尼人權委員會也計劃派員調查現場的安全狀況，包括使用催淚瓦斯的情形。國際特赦組織（Amnesty International）印尼分部則抨擊當局採取的安全措施，宣稱「國家過度使用武力…遏制或控制這類人群根本沒道理」。

印尼警方動用催淚瓦斯驅離球迷，試圖控制局勢。（安塔拉通訊社）

印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）在Instagram發文稱，體育場昨晚進場人數超過容量。他說，這座體育場只能容納3萬8000人，卻售出4萬2000張門票。

醫護人員普拉博沃（Boby Prabowo）表示，由於現場有大量受催淚瓦斯影響的人，醫院許多受害者出現痛苦不堪、呼吸急促和缺氧等情形。

印尼過去的比賽也曾爆發麻煩，球隊之間激烈競爭有時會引發球迷間的暴力衝突。

印尼有2.75億人口，球迷常擠滿體育場館，但足球場一直受到流氓行為、警察出重手維持秩序和管理不善困擾，這大大阻礙了這個國家發展這項運動的潛力。

印尼青年事務及體育部長柴努丁（Zainudin Amali）告訴羅盤電視（KompasTV），該部將重新評估足球比賽的安全性，包括考慮不讓觀眾進入體育場。

印尼預定明年5月和6月舉辦國際足總U-20世界盃。在中國退出競爭後，印尼也是現有爭取主辦明年亞洲盃（Asian Cup）的3個國家之一。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111002