印尼瑪琅市足球場爆踩踏事故後 將拆除並重建

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（中央社雅加達18日綜合外電報導）印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天宣布，本月初爆發造成133人死亡踩踏事件的東爪哇省瑪琅市（Malang）坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）將被拆除並重建。

法新社報導，佐科威會見國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）後告訴媒體記者，「針對瑪琅市的坎朱盧漢體育場，我們將根據FIFA標準予以拆除並重建。」

佐科威說，一座全新的體育場將取代坎朱盧漢體育場，新場地將「配備可確保球員和球迷安全的適當設施」。

本月1日，坎朱盧漢體育場發生球迷踩踏事件，造成133人喪生，包括40多名兒童。英凡提諾稱這是「足球史上最黑暗的日子之一」。

在地主阿雷馬隊（Arema FC）當天輸給世仇泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）的比賽結束後，情緒高昂的球迷闖入球場，警察於是發射催淚瓦斯試圖控制局勢，引發這起嚴重踩踏事件。

此外，英凡提諾今天也保證，FIFA將協助「改革並改造」印尼足球運動。

他說，「我可以向印尼所有人民保證：FIFA與你們同在，我們將留在這裡，並與政府當局、亞洲足球聯盟（The Asian Football Confederation）和印尼足球協會密切合作。」

坎朱盧漢體育場於2004年啟用，設計可容納4萬2000人，當地官員表示，這座體育場出入口僅能容納2人同時進出，當這起災難發生時，部份出入口並未開啟。（譯者：施施/核稿：陳正健）1111018