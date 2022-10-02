印尼足球賽暴動踩踏釀125死 分析：球場球隊管理不善

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（中央社台北2日綜合報導）印尼昨晚一場足球賽發生暴動導致125人死亡。專家說，足球是印尼最受歡迎運動之一，球迷對球隊死忠且富有強烈情感，但這股狂熱常導致球賽以暴力告終，主因球場及球隊缺乏管理。

根據印尼足球監督組織「拯救我們的足球」（Save Our Soccer）統計，自1995年至今，至少有86名足球迷因在球場內外發生打鬥等原因而死亡。

今年6月，萬隆（Bandung）體育場舉行2022年總統盃足球賽時，也曾發生暴動推擠，當時許多憤怒的球迷因官員禁止他們進入人滿為患的體育場而發生暴動踩踏，最終導致2名球迷死亡。

而最廣為人知的則是印尼超級聯賽佩斯查雅加達隊（Persija Jakarta）與佩西比萬隆隊（Persib Bandung）的衝突，兩隊支持者曾在數場比賽爆發衝突而導致死傷。2018年更有一名佩斯查雅加達隊的支持者遭敵隊球迷活活打死。

曾任體育記者的印尼駐新加坡大使蘇佑帕多摩（Suryopratomo）向中央社解釋，足球早已成為印尼人的信仰，人們對足球非常狂熱，因此總是無法接受自己所支持的球隊輸球。

他說：「特別是這次發生在瑪琅市（Malang）球場的衝突，兩球隊已競爭多年。幾年前，雙方球迷領袖曾面對面溝通，討論如何避免對方球迷發生暴力，卻仍不幸發生遺憾。」

影片來源：FRANCE 24 English

蘇佑帕多摩直指，印尼足球賽常發生暴力衝突，最大原因得歸咎於球場缺乏足夠管理。他向中央社解釋稱，印尼很多體育場的座位不足，無法滿足球迷需求，另外「印尼缺乏專業的組織者管理球迷，因此常派出軍警管理觀眾，但他們卻從未接受相關培訓」。

前印尼五人制足球國家隊教練賈斯汀努斯（Justinus Lhaksana）也提出類似看法，他向中央社指出，印尼球迷常爆發衝突是因為缺乏教育，加上球場的維安不足，而且「很多印尼人組織足球隊只是為了賽事帶來的龐大利益或名氣，而並非熱愛運動，因此在管理上並不用心」。

事實上，在國際舞台上，印尼球迷也常因支持球隊而與其他球迷發生暴力事件。2019年國際足球總會（FIFA）世界盃（World Cup）資格賽期間，印尼對上宿敵馬來西亞時，雙方球迷就爆發多次衝突。

當年9月在雅加達舉行的一場比賽中，馬來西亞球迷遭受威脅，並被丟擲物品，而在暴力事件發生後，到印尼觀賽的馬來西亞體育部長被迫撤離體育場。兩個月後，在吉隆坡的另一場比賽中，兩方球迷則互相投擲螢光棒和瓶子。

同樣在2019年，在東南亞運動會U-22足球賽的決賽中，印尼輸給越南隊後，印尼球迷在社交媒體上對越南球員及其家人進行騷擾、悔辱，甚至發出死亡威脅。

昨天瑪琅市體育場發生的暴動造成125人死亡，可能是印尼運動史上死傷最慘重的的體育暴力事件。（譯者:李宗憲/核稿：林治平）1111002