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影片／印尼足球場暴動踩踏事件174死 佐科威下令全面安檢
首頁 / 國際

印尼足球場暴動踩踏事件174死 佐科威下令全面安檢[影]

2022/10/2 16:16（10/2 17:00 更新）
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印尼東爪哇省瑪琅市1日晚間一場足球賽發生暴動並演變成踩踏事件，已造成174人死亡。圖為印尼警方動用催淚瓦斯驅離球迷。（安塔拉通訊社）
印尼東爪哇省瑪琅市1日晚間一場足球賽發生暴動並演變成踩踏事件，已造成174人死亡。圖為印尼警方動用催淚瓦斯驅離球迷。（安塔拉通訊社）
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（中央社印尼瑪琅/雅加達2日綜合外電報導）印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）昨晚舉行的一場足球賽發生暴動並演變成踩踏事件，死亡人數已增至174人。印尼總統佐科威下令對該國所有足球賽事全面進行安全檢查。

法新社報導，東爪哇省副省長艾米爾（Emil Dardak）告訴印尼媒體「羅盤報」（Kompas）：「上午9時30分（台灣時間10時30分）死亡人數為158，上午10時30分，這一數字上升至174人。這是東爪哇救災機構收集到的數據。」

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事發後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在一項電視聲明中說，他已下令印尼體育與青年部長、國家警察局長和印尼足球協會會長「對足球賽事和安全程序進行徹底評估」。

這起事件的起因是警方為維持秩序與球迷發生衝突，警方在兩名警員喪命後動用催淚瓦斯，球迷逃離時發生嚴重踩踏，造成多人喪命。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111002

印尼警方動用催淚瓦斯，球迷逃離時發生嚴重踩踏，造成多人死傷。圖為民眾合力抬走傷患。（安塔拉通訊社）
印尼警方動用催淚瓦斯，球迷逃離時發生嚴重踩踏，造成多人死傷。圖為民眾合力抬走傷患。（安塔拉通訊社）
影片來源：FRANCE 24 English
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