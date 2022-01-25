喀麥隆球場踩踏意外 至少6死數十傷

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（中央社喀麥隆雅恩德24日綜合外電報導）喀麥隆國營廣播公司報導，喀麥隆今天主場迎戰葛摩聯邦的非洲國家盃16強賽開踢前，喀麥隆首都雅恩德奧萊姆貝球場發生踩踏意外，至少6名球迷喪生，另有數十人受傷。

路透社報導，社群媒體上的影像顯示，有球迷在雅恩德奧萊姆貝球場（Yaounde Olembe Stadium）入口處被推擠且不停尖叫，但記者尚無法證實影片真實性。

非洲足球主管機關非洲足球協會（CAF）在聲明中表示，他們知道這座球場發生事故。

非洲足球協會說：「非洲足球協會正在調查此事，試圖取得更多細節。我們正和喀麥隆政府與地方組委會密切聯繫。」

非洲國家盃（African Cup of Nations）是非洲首屈一指的男子足球賽，為此建造的全新球場進行首輪賽事時，入場觀眾不多。喀麥隆有關當局因此打開球場閘門、安排大眾交通工具並送出免費的票，希望吸引球迷入場。

喀麥隆今天以2比1擊敗僅10人應戰的葛摩聯邦，晉級非洲國家盃8強。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110125