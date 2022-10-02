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印尼足球場踩踏事件129死180傷 政府致歉承諾調查[影]

2022/10/2 11:40（10/2 12:27 更新）
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印尼東爪哇省坎朱盧漢體育場1日晚間足球賽後發生踩踏事件，造成至少129人死亡，180人受傷。（安塔拉新聞社）
印尼東爪哇省坎朱盧漢體育場1日晚間足球賽後發生踩踏事件，造成至少129人死亡，180人受傷。（安塔拉新聞社）
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（中央社雅加達2日綜合外電報導）印尼當局今天表示，昨晚東爪哇省（East Java）1場足球賽發生踩踏事件，造成至少129人死亡，180人受傷。

法新社報導，阿雷馬足球俱樂部（Arema FC）昨天在東爪哇省瑪琅市（Malang）坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）以2比3輸給帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）後，球迷們衝進球場。這是20多年來阿雷馬首次輸給世仇帕爾斯巴亞。

警方設法說服球迷回到座位，但在兩名警察喪命後動用催淚瓦斯，球迷逃離時，許多人遭踩踏和窒息而死。

東爪哇警局局長阿芬塔（Nico Afinta）稍早表示有127人死亡，但後來死亡人數增加到129人。一家醫院院長告訴當地電視台，其中一名死者只有5歲。他說：「他們從一處出口出去，後來人越擠越多，許多人在過程中出現呼吸困難、缺氧的狀況。」

印尼政府為此致歉，並承諾調查。印尼青年事務及體育部長柴努丁（Zainudin Amali）告訴「羅盤報」（Kompas）：「我們對此事件致歉…這是場讓人遺憾的事件。」

印尼足球協會（Football Association of Indonesia, PSSI）表示，事件過後，印尼甲級足球聯賽（BRI Liga 1）已宣布停賽1週。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111002

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