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印尼足球場踩踏意外125人喪生含32孩童 官員透露門票超賣

2022/10/3 17:04（10/3 17:23 更新）
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印尼週末發生球場暴動並演變成踩踏事件，官員表示意外中有32孩童喪生。圖為踩踏事件後坎朱盧漢體育場混亂的模樣。（路透社）
印尼週末發生球場暴動並演變成踩踏事件，官員表示意外中有32孩童喪生。圖為踩踏事件後坎朱盧漢體育場混亂的模樣。（路透社）
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（中央社印尼瑪琅3日綜合外電報導）印尼週末發生球場暴動並演變成踩踏事件，官員表示，在這次意外中喪生的125人裡有32孩童，並透露門票有超賣的問題。

印尼政府如今面臨各方壓力，必須對這個全球最嚴重之一的球場災難為什麼會發生做出解釋。

長期以來，暴力和流氓行為一直是印尼足球的特點，尤其在首都雅加達等地更是如此，但1日在東爪哇小城鎮瑪琅市（Malang） 發生的災難事件，使這個問題成為人們關注的焦點。

15歲的阿瑪德蘇堯（Ahmad Cahyo）和14歲的穆罕默德法瑞爾（Muhammad Farel）在混亂中喪命，兩兄弟的姐姐英達瓦休尼（Endah Wahyuni）說：「我和家人都沒想到事情會變成這樣。」

她說：「他們很喜歡足球，但從未到坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）看阿雷馬隊現場的比賽，這是第一次進場看球。」她補充道，兩個弟弟的喪禮將於9日進行。

印尼每天發行的報紙「時代日報」（Koran Tempo） 今天的頭版以黑底呈現，正中央以紅字寫下「我們的足球慘劇」，並印上所有罹難者的名字。

1日這場致命的踩踏事件，起因是主場球迷在球隊輸球後衝進場中，警察發射催淚瓦斯試圖控制局勢，恐慌的觀眾為了逃離過度擁擠的球場，因此引發踩踏的憾事。

那場比賽，地主阿雷馬隊（Arema FC）以2比3敗給世仇泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）。當局表示，基於安全理由，門票並未賣給帕爾斯巴亞的球迷。

但印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）在 Instagram的發文中表示，以那個體育場的設計，是可以容納3萬8000人的，但當天賣了4萬2000張票。

國際足球總會（FIFA）表示，那個意外「對所有相關人士來說，都是黑暗的一天」，並要求印尼足球相關單位針對意外提出報告。

FIFA的安全條例中規定，管理人員或警方在比賽時不得攜帶或使用槍枝或「人群控制氣體」。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1111003

影片來源：FRANCE 24 English
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