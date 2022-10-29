首爾梨泰院萬聖節派對推擠踩踏多人喪生 約50人失去心跳急救中【更新】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國官員晚間表示，首爾龍山區梨泰院一場大型萬聖節慶祝活動驚傳「人踩人」意外。由於疑似有名人現身當地酒吧，導致一條狹窄街道上爆發推擠踩踏，事故造成約50人心臟驟停，還有多人不幸喪生。

美聯社報導，韓國消防局官員崔俊植（Choi Cheon-sik，音譯）表示，今晚梨泰院地區聚集大批人群，踩踏意外約造成100人受傷，另約有50人因心臟驟停，正接受緊急治療。

崔俊植指出，據信大批人群在梨泰院市中心漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條狹窄小巷內向前推進後，多人被推擠致死。漢密爾頓酒店是首爾的一個主要派對場所。

韓國當地媒體稍早報導，傳出一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧後，大批人群湧向該間酒吧，因而釀成意外。

崔俊植說，目前來自全國各地的400多名急救人員，包括首爾幾乎所有的可用人員，都被派往事發現場救治傷員。當局並未立即公布具體死傷人數。

影片來源：연합뉴스TV

社群媒體上流傳的影片畫面顯示，急救人員正對躺在街上的多人實施心肺復甦術。

警方也證實，梨泰院街道上有數十人正接受心肺復甦術治療，另外還有多人被緊急送往附近的醫院。

一名不願透露姓名的當地警員說，他獲悉梨泰院的萬聖節活動發生踩踏事件，並稱意外發生的細節仍在調查中。

事發之後，韓國總統尹錫悅發布聲明，要求官員確保迅速救治傷者，並審查活動場所的安全性。他還指示衛生部迅速部署救災醫療隊，並在附近醫院安排床位，以收治傷員。（譯者：施施）1111030