韓國梨泰院踩踏意外149死 斜坡地形加推擠釀禍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

韓國梨泰院29日晚間萬聖節活動在狹窄街道內爆發嚴重推擠踩踏意外，已知超過百人死亡，事發現場30日清晨仍有警力管制。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國解除COVID-19防疫限制和社交距離後，3年來首場萬聖節活動爆發嚴重事故，首爾市中心人滿為患的慶祝活動昨晚發生推擠踩踏，釀成至少149喪生和150人受傷。

事發在首爾人氣鼎沸的龍山區梨泰院，法新社引述韓國當地媒體說法指出，當時有多達10萬人前往慶祝萬聖節，擠爆當地的窄巷以及彎曲的街道。

路透社報導，為了這場萬聖節活動而部署當地的警察，有時根本無法控制人群。

21歲的文柱永（Moon Ju-young，音譯）說，事發之前，巷弄已有出亂子的明顯跡象。他告訴路透社：「當時人群比平常還要多出至少10倍。」

目擊民眾形容說，當時人多到令人窒息，搶著離開現場導致民眾開始一個撲上一個，急救人員到達現場後發現受害者人數多到無暇因應，趕緊要求路人協助急救。

30歲的全佳乙（Jeon Ga-eul，音譯）告訴法新社，「有太多人在推擠，我夾在人群之中，一開始也無法脫身」。他說：「我當時就感覺出要出事了。」

消防人員告訴法新社，這起發生在昨晚10時左右的踩踏意外至少釀成149人喪生，包括2名消防人員。行政部表示，截至今天清晨6時，估計有150人受傷。

部份參與活動的民眾29日晚間被救出後暫坐路旁休息。（路透社）

大批警力29日晚間在現場維護秩序，相關人員協助受害者遺體送至醫院。（路透社）

消防人員說，民眾持續湧進一條人已多到水洩不通的窄巷，在這條有下坡路段的街道上，當頂端的人群開始倒下，下方的人也跟著倒在其他人身上。

有目擊者告訴韓聯社，「一個人疊在另一個人身上，就像墳地一樣。有些人是逐漸失去意識，有些人則是看起來已經斷氣了。」

人在事故現場的龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）表示，死傷慘重可能肇因於發生在窄巷的推擠。他同時表示，許多受害者為20多歲的女性。

在現場幫忙急救的醫師李範錫（Lee Beom-suk）告訴韓國媒體聯合電視新聞台（YTN），現場亂成一團，「我一開始幫人做實施心肺復甦術（CPR）時，人行道上有兩名受害者，但傷者人數一下子暴增，遠遠超出在場急救人員」。他說：「有很多路人上前協助我們做CPR。」

他說：「很多受害者的臉色蒼白，很多人測不到脈搏或氣息，還有很多人鼻子有血。」「很難用言語形容。」

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，韓國4月解除酒吧餐廳的宵禁令，私人聚會也不再有10人的上限，5月則已解除室外口罩強制令。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111030

大批警消人員30日凌晨在現場協助救援。（路透社）