梨泰院萬人群聚踩踏釀死 事發窄巷不及4公尺寬

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韓國首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動發生踩踏事件，至少151人喪生，警方30日凌晨在事發現場的窄巷內巡查蒐證。（美聯社）

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（中央社記者廖禹揚台北30日電）韓國防疫解封，萬聖節狂歡活動時隔3年重回梨泰院，吸引上萬人潮，但聚集各國美食餐廳酒店的窄巷不及4公尺寬，過度密集推擠下釀成逾百人死傷慘案。目擊者指出，事發前在人群中已動彈不得，加上前推後擠的壓力足以使人窒息昏迷。

首爾市龍山區梨泰院洞一帶29日晚間因萬聖節狂歡人潮爆發踩踏、窒息事件，造成至少151人死亡、82人受傷，還有近3000件失蹤通報，這也是韓國2014年世越號渡輪沈沒，造成300多人死亡以來最嚴重災難事件。

這起意外發生地點位於梨泰院中心地區的漢彌頓飯店後側窄巷，全長約40公尺，寬不及4公尺，僅能容5到6名成人同時通過。韓聯社報導指出，事發前人潮自發靠右行走，但因人潮聚集過多，人流難以持續前進，同時又有人因推擠跌倒，情況愈發混亂。

據當時在現場人員說法，意外並非特定時間點或事件造成，而是「某個瞬間就發生了」。許多證詞指出，當時現場人潮多到無法任意移動，「突然有人跌倒，隊伍就接著倒下」。

韓國網紅宣汝靜透過instagram轉述，發生嚴重推擠踩踏前，梨泰院現場人潮已多到「一步也走不了」。（圖取自宣汝靜IG）

在YouTube有60萬人追蹤的韓國網紅宣汝靜（譯音）當時正好在現場拍攝影片，她透過instagram轉述，發生嚴重推擠踩踏前，現場人潮已多到「一步也走不了」，她還聽到後方人群傳來「快推，我們力氣更大」的喊聲，「我想靠右走也沒辦法」。

被擠在人群中動彈不得的宣汝靜接著感受到同時來自前後方的壓力，「我眼前瞬間一片白」，所幸同行友人全力抓住她，「不然我可能就直接窒息倒在地上了」。

29日晚間10時24分，鄰近消防署接獲通報，稱現場有十多人被壓住，之後1小時內又接連收到81件出現呼吸困難者的通報，但受限於窄巷環境，警消根本難以進入救援，需要一對一急救的傷患多達300人，讓救援行動陷入困境。

之後順利脫困的宣汝靜也提到，事發現場傷患遠比醫療人員更多，許多一般民眾動手協助急救，「大家的臉都一片慘白」，她描述現場混亂狀況，無論一般車輛或救護車都無法通行，「就像災難電影一樣令人心焦、急切」。（編輯：韋樞）1111030

韓國首爾梨泰院窄巷內29日晚間嚴重推擠踩踏意外傷亡慘重，圖為事發前人潮擁擠情況。中央社記者楊啓芳攝 111年10月29日