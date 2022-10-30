梨泰院踩踏死傷案早有預兆 當局無準備挨批

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（中央社記者廖禹揚台北30日電）韓國梨泰院29日晚間爆出大型踩踏逾百人死傷意外。輿論指出，梨泰院一帶自28日就因萬聖節活動吸引大批年輕族群聚集，批評當局明明能預期人潮出現，卻沒有準備任何因應措施。

首爾市中心的梨泰院以異國美食聞名，多家各國餐廳、酒吧及夜店，相當受到外籍人士及韓國年輕人歡迎，尤其在疫情緩解、防疫措施解封後，今年來此參與萬聖節活動的人潮更勝以往。

29日晚間傳出大量窒息、踩踏意外後，許多韓國網友紛紛上傳前一天到梨泰院的見聞，指出28日已經有大批人潮聚集在梨泰院，甚至有人目擊行人跌倒，所幸當時人潮並未繼續前進，沒有發生死傷意外。

韓聯社引述首爾市政府相關人士說法報導，市府並未就萬聖節活動準備特別對策，「據了解是各自治區會有相關措施」。梨泰院所屬的龍山區廳27日發布關於萬聖節活動的防疫盤點新聞稿，並未提及大規模人群聚集的安全管理措施。

這次事發現場鄰近地鐵站出口，部分意見認為，當局應進行交通管制，保持道路暢通及分散出入人潮，例如同樣在10月舉行的汝矣島煙火節，鄰近汝矣島地鐵站當時採取過站不停措施，避免人潮在同站聚集。

不過，市府人員表示，地鐵一般只在站內出現危險狀況時才會採取過站不停措施，且是由該站站長決定，當天沒有採取過站不停措施，顯示地鐵站內人數並未達到危險等級。

目前正在歐洲訪問的首爾市長吳世勳在意外發生後已緊急搭機返韓，總統尹錫悅也指示全力提供傷患及家屬支援，並釐清事發原因。（編輯：韋樞）1111030