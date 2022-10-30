梨泰院踩踏意外釀百死 美聯社：窒息比壓死更要命

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）韓國首爾市梨泰院昨晚發生嚴重踩踏，美聯社報導，儘管歷年來各種人群密集事故影片都指向踩踏釀死，但實際上無法呼吸導致的「窒息」才是另一重要殺手。

韓國解除COVID-19防疫限制和社交距離後，3年來首場萬聖節活動爆發嚴重事故，首爾市中心人滿為患的慶祝活動昨晚發生推擠踩踏，目前已知至少151人喪生、82人受傷，通報失聯數超過2000人。

美聯社報導，2021年美國休士頓音樂節、1989年英國英格蘭希爾斯堡足球場、2015年沙烏地阿拉伯朝覲期間、2003年美國芝加哥夜總會以及其他無數大型群聚活動都曾發生踩踏事件，大批群眾湧向出口、運動場或壓在舞台上，導致人們真的被「擠」死，如今這種情況再次在韓國首爾的萬聖節慶祝活動上演。

美聯社分析歷年數件踩踏事故的共同特徵發現，在意外事故影片中，群眾拚命試圖逃離的畫面雖顯示「踩踏」可能是出人命的主因，但實際上多數群眾踩踏事故死者都死於「窒息」。

看不見的力量大到足以把鋼鐵折彎，這代表像是呼吸這樣簡單的事情成為不可能，無論人們站立還是倒地都可能喪命，因為他們上半身被施加過多壓力而無法呼吸。

去年11月休士頓踩踏事件發生後，英國索夫克大學（University of Suffolk）客座教授史迪爾（G. Keith Still）告訴美國全國公共電台（NPR）：「當人們掙扎著想站起時，手臂和腿會打結…只要30秒就會失去意識，大約再過6分鐘，就會陷入壓縮性或限制性窒息。這通常是致死原因，不是壓死，而是窒息。」

據倖存者講述他們喘不過氣的經歷，像彷彿被壓入底層，感覺身體像被人肉雪崩般埋沒，現場還會因人們不顧一切地逃跑、爬過別人身上，就像被釘在不會打開的門板和柵欄上。

1989年英國希爾斯堡足球場發生踩踏事件，造成近100名利物浦球迷死亡。一份相關報告記載「倖存者描述他們被逐漸壓縮、無法移動，頭『被鎖在手臂和肩膀之間』…表情驚恐地大口喘氣…他們察覺人們正在死去，想自救卻束手無策」。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111030