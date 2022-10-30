４公民命喪梨泰院 中國外交部籲別去人多場所

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（中央社台北30日電）韓國首爾梨泰院29日晚間舉行的萬聖節活動發生踩踏事件，至少造成151人喪生，罹難中國公民人數上修至4人，另有2人受傷。中國外交部稍早發布公告，提醒在韓中國公民避免前往人多的場合。

韓國首爾龍山區梨泰院昨天晚間一場大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重的推擠踩踏意外，目前已知造成151人死亡、逾150人受傷。中國籍罹難者人數稍早從3人上修至4人，另有2人受傷救治中。

今天中午12時30分左右，中國外交部以領事司的名義在微信公眾號「領事直通車」發布公告表示，對此高度重視，領事保護中心在第一時間啟動應急機制，要求駐韓國使館做好應急處置。

公告指出，外交部領事保護中心和駐韓使館將繼續密切跟蹤進展，全力展開應急處置。同時提醒在韓國的中國公民注意加強自身安全防範，避免前往人員密集場所。

中國駐韓國大使館稍早同樣發布公告，已就此次事故向韓國政府表示慰問，並要求韓方查明事故原因，做好罹難中國公民善後事宜。

文中提醒在韓國的中國公民，重視人身安全，不要盲目跟風參加大型群體性活動；外出務必戴正規口罩，積極配合當地防疫政策；同時，報備個人資訊，與家人保持密切聯繫。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111030