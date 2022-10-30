看梨泰院踩踏 日本網友有感而發感謝日警

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本東京都澀谷區周邊每年萬聖夜都會湧入大量狂歡及變裝人潮，東京警方也會投入警力到場交管與維持秩序，日本網友今天看到韓國梨泰院踩踏意外，有感而發表示要感謝日本警方。

韓國首爾市知名鬧區梨泰院10月29日深夜發生群眾踩踏意外，造成包括19名外國人在內的至少151人死亡及82人受傷慘劇。

日本電視台報導，幾家韓國媒體已就負責安全管理的警察及地方政府的因應作為提出批評，接下來大概很難避免遭追究責任。

受日本疫情趨緩及開放外國觀光客入境等影響，往年不少民眾變裝歡慶萬聖夜的東京澀谷街頭，今年預料將迎來大量人潮，除當地區公所祭出「禁酒令」外，大規模警力也到場戒備。

日媒Sponichi Annex報導，網友說，看到梨泰院發生的萬聖夜活動意外大感震驚同時，也思考了很多事，其中真的應該要感謝日本警方每年都在澀谷派出大量警力，辛苦進行交通管制及維持現場秩序。

還有網友說，多虧在澀谷交叉路口引導人群移動的警察們，託他們的福至今未曾在澀谷發生重大意外，保護了那些在萬聖夜活動盡情狂歡的年輕人的生命，對辛苦執勤的警察只有感謝之意。

由於澀谷10月29日晚上已出現大量變裝人潮，把澀谷周邊擠得水瀉不通，有網友說，看了梨泰院的意外，覺得在澀谷也很有可能發生，真的很危險。

也有網友說，10月31日想去澀谷參加萬聖夜活動的人，一定要知道這次在梨泰院發生的意外；另有網友說，在澀谷的萬聖夜也可能發生，梨泰院的意外並非事不關己。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111030