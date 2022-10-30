韓國梨泰院踩踏意外 多數死於窒息心臟停跳

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（中央社記者廖禹揚台北30日電）韓國梨泰院的萬聖節狂歡人潮，造成逾百死踩踏意外，徹夜參與搶救工作的醫療人員指出，現場死者多是死於窒息造成的外傷性心臟停跳，至今至少已153人死亡，包括20名外籍人士。

首爾大學醫院急救醫學科教授洪其正（譯音）接受韓聯社訪問表示，這次意外是由大批人潮推擠壓力造成的踩踏事件，事發當時現場已經有相當多傷患嚴重窒息，即使接受CPR急救也無法恢復清醒，最終不治。

洪其正說明，踩踏事件等大規模事故發生時最重要的急救原則，是以尚未進入心停跳狀態、仍有復甦可能性的傷患優先救治，但這次事件中許多人因窒息造成缺氧性腦損傷，在現場急救效果有限。

任職於波拉美醫院（Boramae Medical Center）的首爾大學醫學院急救醫學科教授宋慶準（譯音）也說，梨泰院事發現場多數傷患是因外力重壓造成胸腔無法膨脹，供氧中斷造成缺氧、心臟停跳，與2005年10月在慶尚北道尚州市市民運動場發生的踩踏事件類似。

尚州市民運動場2005年因舉辦演唱會聚集5000多名觀眾，因使用同一出入口發生踩踏事件，造成11死、162受傷。宋慶準指出，舉辦大規模群眾聚集活動時應確保多個可使用的出入口，藉這次事件，當局有必要重新檢視大型活動的安全措施；其他醫療人員也多認為，這類事件除提前預防外，很難找到其他補救措施。

因防疫解封時隔3年舉辦萬聖節活動的梨泰院一帶週末人潮不斷，據韓媒報導，29日晚間約有10萬人聚集在此，餐館、酒吧密集的巷弄內萬頭鑽動，令人幾乎進退不得，一名當地居民接受媒體訪問時指出，當地許多酒店都會把桌椅放在門外，讓道路更為狹窄。

「像我這樣身高不高的人幾乎是夾在人群之間不能呼吸」，20多歲的朴小姐回憶事發當時情況，「意外就這樣突然發生了，還好我們剛好在路口旁邊，還能躲掉」，但很多人就沒那麼幸運。

朴小姐指出，晚間10時多事發當時有部分店家因要關門拒絕讓人潮進入店內躲避，「如果旁邊的酒吧或店家能把門打開，至少能多讓一兩個人活下來」。

另一名30多歲的崔小姐則是因為跟同行丈夫去上廁所而躲過一劫，她回憶當時去了一趟化妝室回來就看到一堆人昏倒，嚇得跌坐在路邊，「大概有50多人躺在地上，太慘了我都不敢看」，還看到有人找了剪刀來幫助被褲襪纏住的傷患。

崔小姐的丈夫也義不容辭加入搶救行列，在醫療人員進行CPR急救時，在一旁協助按摩其他傷患的手腳，可惜的是傷患最終未能恢復心跳。

根據韓國行政安全部最新公布數據，截至今天下午4時30分，共153人不幸喪生，包括20名外籍人士，受傷人數增至103人，其中24人重傷。（編輯：林憬屏）1111030