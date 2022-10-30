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韓國梨泰院踩踏意外 增至153死103輕重傷

2022/10/30 17:44（10/30 18:05 更新）
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韓國梨泰院29日踩踏意外，至今已153人不治，103人受傷送醫治療。圖為一名市民在梨泰院站出口旁下跪致哀。（韓聯社）
韓國梨泰院29日踩踏意外，至今已153人不治，103人受傷送醫治療。圖為一名市民在梨泰院站出口旁下跪致哀。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚台北30日電）韓國梨泰院29日晚間因萬聖節活動聚集人潮引發踩踏意外，至今已153人不治，103人受傷送醫治療，通報失蹤案件超過3000件。

據韓國消防當局統計，截至今天下午4時30分，在這次踩踏意外中喪生人數增至153人，包括20名外籍人士，分別來自中國、伊朗、俄羅斯、美國、法國、越南、烏茲別克、挪威、哈薩克、斯里蘭卡、泰國及澳洲。

傷者共計103人，其中24人重傷，死亡人數仍有增加可能。

韓聯社報導指出，這次事故死亡人數在凌晨2時通報為59人，但因多數傷患送醫不治，死亡人數截至凌晨5時激增至151人，之後又有2名重傷患不治。

死者包括97名女性、56名男性，由於踩踏事件發生在寬不到4公尺的巷弄中，在大批人潮推擠下，力氣較小、體力較差的女性死傷明顯多於男性。

153名死者分別被安置於首爾、京畿道地區的36間醫療院所，由當局通知家屬前往認領，但截至今天下午3時，仍有約12名死者身份未確認。

截至下午3時，設於梨泰院附近的失蹤案件受理中心累計已接獲3757件通報，但其中也包括重複通報案件。

警方為此投入約500名人力確認死傷者身份；對於網上傳聞事發當時是因名人出現引發人群推擠，還有附近商家有人發送含有毒品成分糖果等傳聞，警方也著手透過事發現場一帶監視器及社群網站上流傳影像，確認事件發生經過。（編輯：高照芬）1111030

韓國首爾梨泰院29日發生嚴重踩踏意外，Google地圖標註意外地點。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）
韓國首爾梨泰院29日發生嚴重踩踏意外，Google地圖標註意外地點。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）
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