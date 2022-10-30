韓國梨泰院踩踏意外 陳時中韓文哀悼逝者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北30日電）韓國首爾梨泰院昨天晚間爆發嚴重踩踏意外，造成至少151人死亡。民進黨台北市長參選人陳時中今天在推特及臉書以韓文發文哀悼逝者及其家屬，並祈願韓國早日從此事件中平息。

陳時中在推特發文表示，韓國首爾梨泰院昨天晚間的大型萬聖節活動中，發生推擠踩踏造成多人傷亡意外，他深感悲痛，並對於在此意外中不幸離世的民眾及其家屬表達最深切的哀悼與慰問。

陳時中說，期盼傷者早日康復，也祈願韓國社會早日從此事件中平息。

陳時中提醒，若有在韓或旅韓國人有任何相關緊急求助需要，請立即撥打台灣駐韓國代表處緊急聯絡電話「+82-10-9080-2761」。

韓國首爾龍山區梨泰院昨天晚間一場人滿為患的大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重推擠踩踏意外，這是韓國解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制和社交距離後，3年來首場萬聖節活動，目前累計至少151人喪生、150人受傷。（編輯：張銘坤）1111030