梨泰院踩踏悲劇已154死 韓國人哀悼之際尋求解答

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（中央社首爾30日綜合外電報導）震驚的家屬領回冰冷的屍體，焦急的父母尋找失蹤的子女，韓國首都首爾原本歡樂的萬聖節活動爆發嚴重的踩踏事件，已造成至少154人死亡，舉國哀悼之際，也尋求解答。

首爾觀光勝地梨泰院昨夜爆發踩踏慘劇後，韓國總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期，並將梨泰院指定為災區。

一名父親在首爾的太平間領回女兒的屍體時，痛哭喊道「這猶如青天霹靂」。

路透社報導，首爾龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）在現場簡報會上表示，153名死者中有22名外籍人士，另有82人受傷，當中19人傷勢嚴重。

不過，韓聯社報導，首爾警方表示，目前有154人死亡，包括98女56男，其中有來自14個國家的26名外籍人士。153位死者身分已確認。

意外事故的現場附近有人放置了花束和卡片，悼念不幸的罹難者。

韓國的科技公司Kakao和NCSOFT，在發生這起死傷嚴重的踩踏事件後，也撤下了公司的萬聖節促銷活動。

21歲的文周永（Moon Ju-young，音譯）表示，事故發生前，窄巷裡早已出現明顯不對勁的跡象。他告訴路透社，當時人潮人數是平常的10倍多。

一名婦女說，她的女兒受困了一個多小時，幸好被拉出而能活下來。

當局在現場附近的大樓內設置臨時停屍間，根據一名路透社目擊者，約40幾具屍體被推出，移至一處政府設施，以供辨識死者身分。

韓聯社報導，韓國警方正在全面調查事故原因，並已取得大量現場監視器錄影畫面和社群媒體上傳的現場影片，以分析事故原委。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111030