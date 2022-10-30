休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，造成至少153人死亡、103人受傷。3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷，以及他們匆忙救人時目睹的亂象、苦難與死亡。

法新社報導，華府為協助南韓抵禦北韓，派遣約2萬7000名美軍駐守當地。派駐京畿道凱西營（Camp Casey）的40歲美軍泰勒（Jarmil Taylor）與2名戰友昨天休假，決定前往梨泰院過節。

當時有多達10萬人前往慶祝萬聖節，擠爆當地窄巷以及彎曲的街道，在地攤商以「前所未見」形容眼前景象。然而為同時應付城市另一端的抗議，人力吃緊的警方僅規劃部署約200名警力。

3名美軍告訴法新社，他們一度卡在下坡窄巷的人群中，所幸成功爬上旁邊一塊突出區域。泰勒說他們剛擺脫人群，「意外就發生了，所有人像骨牌一樣疊在彼此身上」。

案發當時，就算街上已經都是人，窄巷頂端的人還是想強行往下，接著人們一個一個開始跌倒。泰勒一臉茫然又疲憊地在現場告訴法新社：「人上面疊著人，疊了好幾層，沒有足夠人力立即幫助他們。」

「被壓的人很恐慌，讓情況變得更糟。現場到處都是人聲，很棘手，尖叫聲淹沒所有聲音。」

泰勒與友人試圖把受害者拉到安全的地方，好讓救難人員能對他們實施CPR，「附近夜店終於開門後，我們把很多人送進去，夜店地板上都是人」。

32歲美軍畢特哈德（Dane Beathard）表示，窄巷擠到救難人員沒辦法救人，「卡在那裡的人有很長時間不能呼吸」，最糟的時候「人群堆疊了15英尺」。

34歲美軍奧古斯塔（Jerome Augusta）表示，「被擠壓的人有很多是女性」，起初沒什麼警察和救難人員，而且現場人數之多，代表後面的人根本不知道前面發生災難，「我們大叫要他們後退，但於事無補」。

3名美軍徹夜待在一旁，忙著把人拖離交疊的人堆，但救到人的時候，往往已經太遲。

泰勒表示，他們3人體型都不小，但在脫困前也被擠在人群裡，而且大難臨頭速度之快，他們一時搞不清楚發生什麼事。

泰勒說：「你得知道，卡在前面的人全都被壓在地上，所以你不能往前擠，踩前面的人。所以跌倒的人一個疊著一個。」

3人都說，覺得自己能活下來十分幸運。他們告訴法新社：「我們離開的時候，到處都是屍體，到處都是。」（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111030