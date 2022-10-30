韓國哀悼梨泰院事故 多數公演停辦、節目停播

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（中央社記者廖禹揚台北30日電）韓國梨泰院發生踩踏意外釀逾百死，政府宣布至11月5日午夜為止實施全國哀悼期，原訂今天播出的綜藝節目多宣布停播，各地萬聖節活動及許多藝人公演、回歸活動也宣布延期或取消。

截至今天下午5時，梨泰院踩踏意外累計已造成153人死亡、133人受傷，成為2014年世越號渡輪沈沒以來，韓國最嚴重災難事件，且死傷者多為20多歲年輕人，甚至還有17歲以下未成年者。

韓國總統尹錫悅在上午的對國民談話中宣布實施全國哀悼期，並要求各單位立即盤點各項活動安全管理措施，包括萬聖節活動及各地節慶活動，各地方政府也陸續開會決定停辦或縮小大型活動規模。

原定今晚舉行的釜山ONE ASIA FESTIVAL K-POP演唱會一早便宣布取消，將全數退票處理；預定11月5日舉行的釜山煙火節可能延期或取消。

忠清北道曾坪郡取消預定舉行的萬聖節活動，清州市撤除萬聖節照片牆，全羅南道宣布在哀悼期間原則上禁止所有慶祝及公演活動，慶尚南道也在召開緊急會議後決定取消或縮小既定活動規模。

位於首都圈的兩大遊樂園愛寶樂園與樂天世界都宣布停辦遊行、煙火秀等萬聖節相關活動；大型經紀公司SM娛樂原定今天舉行的萬聖節活動也宣布取消。

MBC、KBS、SBS、tvN等電視台紛紛宣布停播原訂今天播出的週末綜藝節目，包括Running Man、兩天一夜、蒙面歌王、人氣歌謠、出差12夜2、職籃開幕戰等。今天在仁川市舉行的女子職籃賽也取消賽前活動，並在賽前進行默哀、選手們都戴著黑色緞帶上場，表達哀悼之意。

部分歌手、團體回歸歌壇的新歌發布日程也自主調整，包括歌手龍俊亨、EXO成員Chen、Apink成員恩地、男團DRIPPIN等都延後發布新歌。

此外，包括原定今天在日本名古屋舉行演唱會的歌手金在中，在韓國原定舉行演唱會的歌手張允瀞、永卓、洪真英也都以沈重心情向歌迷宣布取消活動，為亡者哀悼。（編輯：高照芬）1111030