梨泰院踩踏意外154死 韓國總統伉儷獻花致哀

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（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國首爾梨泰院萬聖節推擠踩踏事件造成154人喪命，總統尹錫悅今天展開悼念活動。與此同時，有關當局正面臨人流管制政策鬆散導致這場災難的指控。

法新社報導，尹錫悅（Yoon Suk-yeol）偕同夫人在首爾市中心為29日梨泰院事故罹難者設立的大型祭壇獻上白花。許多民眾也到場致意，有人跪在覆蓋一排排白花的黑色祭壇前哭泣。

在案發的梨泰院地區，民眾也駐足在一個地鐵站外的臨時紀念活動處祈禱和獻花。

隨著人流管制和治安方面的潛在缺失浮現，媒體和網路上要求究責的呼聲今天高漲。

估計當時有多達10萬人湧入梨泰院蜿蜒小巷，其中大多是十幾歲和20多歲的年輕人，許多人穿著萬聖節服裝，目擊者形容現場安全措施不足，沒有人流管制。

警方今天在簡報會上表示，他們為這場活動部署了137名員警，並指出人數明顯高於往年。但當地報導說，派出的警察大多聚焦在緝毒，而不是人流管制。

首爾大學消防與災害系一名李姓教授告訴聯合電視新聞台（YTN Television）：「這場災難本可控制或預防，但一開始就沒人負責並處理相關問題。」

網路上也有人指稱，今年警方沒有積極管理人流，導致太多人聚集在地鐵站周圍和事發地點的小巷內。

推特用戶@isakchoi312寫道：「我在梨泰院住了10年，每年都過萬聖節，但昨天（29日）與往年相比並沒有特別擁擠。」

「歸根結底，我認為這場災難原因出在人流管制。」

當局昨天還為警務計畫辯護。

韓國內政部長李相民（Lee Sang-min，音譯）在簡報會上表示，人潮擁擠「不是一個可以透過提前部署警力或消防人員來解決的問題」。

韓國通常在人流管制方面很強，國內經常出現的抗議集會往往受到非常嚴格的監督，以至於警察人數可能超過參與者。

但抗議活動主辦單位必須依法提前向當局報告計畫，而這次年輕人湧入梨泰院慶祝萬聖節並沒有類似規定。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1111031