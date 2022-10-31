韓國直播主梨泰院驚險脫困 稱再危險也想多救一人

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（中央社記者廖禹揚台北31日電）韓國梨泰院在萬聖節前夕爆發踩踏意外，造成154人喪生、逾百人受傷，當時正好在現場直播萬聖節狂歡畫面的一名直播主意外直播了現場狀況，他也在脫困後徒手救出數人，在旁人勸阻下堅持「再救一人」。

化名達爾的這名韓國直播主29日晚間前往梨泰院感受萬聖節氣氛，同時透過直播平台afreecaTV進行現場直播，當時他在漢彌頓飯店附近巷弄中一邊與人群互動一邊前進，但周遭人潮越來越多，最終被困在人海中動彈不得。

從影片中可以聽到現場群眾的哀號尖叫聲，還有多名民眾聯合起來大喊「往後、往後」的聲音，但人潮仍不見疏散，達爾最後在另一名男性協助下爬上旁邊建築的樓梯間。

他在脫困後跌坐在地，不僅鞋子被擠掉、腿部也因血液循環不順疼痛不堪，但仍在平復驚嚇後動身嘗試拉出其他人，朝鮮日報等韓媒轉述，達爾約從人群中拉出5、6人，在旁人警告危險、不能再拉人上來時堅持「再一個、再一個就好」。

影片在網路上傳開後，許多網友對達爾見義勇為的行動表示感謝，「自己應該也會受到心理創傷，但就算是一個人也想救，是真正的英雄」，留下鼓勵訊息。達爾則在30日宣布暫停直播活動，「我現在恐怕很難自己笑著直播聊天，休息後週二會回來」，並感謝網友的鼓勵與關心。

發生在漢彌頓飯店後巷的踩踏事件因地形狹窄，人潮疏散不易，救護人員進入也相當困難，造成大量人員窒息、心臟停跳，但仍有許多見義勇為的民眾像達爾一樣在危急狀況下選擇幫助他人。

韓媒news1訪問到一對當天在現場協助急救的前護理師姊妹，當時姐妹兩人距離現場僅十步之遙，化名金熙英的20多歲姊姊表示，意外剛發生時現場急救人員很少，也沒有足夠空地急救，都是靠民眾協助將傷患移入旁邊店家內，在店內進行CPR急救。

「當時聽到有人大聲詢問現場有沒有醫生或護理師」，金熙英回憶，她看到躺在地上的傷患時，幾乎是反射性地開始急救，「旁邊的急救人員跟民眾也都在做CPR」。

約過了20分鐘，警方終於在路上清出可供急救的空間，現場民眾隨即協助救護人員將傷患移到室外，金熙英姐妹在3小時內約為40到50名傷患進行急救，可惜成功恢復意識者只有3到4人。

還有自稱傷患家屬的網友在推特上發文，希望協尋在事發當天為衣不蔽體的姊姊穿上衣服的恩人。他在推文中表示，姊姊的隨身物品中有一件不屬於她的長袖運動上衣，可能是某個善心人士在幫助姊姊進行急救後幫忙穿上。

他表示，姊姊被送上救護車時已經是心臟停跳狀態，送往醫院途中暫時恢復呼吸，目前在加護病房治療、尚未恢復意識。網友推測，姊姊原本身上衣物可能是為正確找到CPR位置、或為使用自動體外除顫器（AED）而被扯開。

這天在梨泰院意外中不幸喪生的罹難者多達154人，至今天下午已全數確認身分、通知家屬，另有33人重傷、116人輕傷。（編輯：黃自強）1111031