近20年重大橋梁斷裂意外一覽 最常發生在印度

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）印度西部古茶拉底省一座吊橋今天突然斷落，觸目驚心的景象震撼全國，死亡人數增至120人，也成為該國同類型災難中罹難人數最多的一起。而近20年這樣的意外大部分發生在印度。

法新社報導，當局表示，包括婦女和兒童在內的近500 人在這座吊橋上及周圍慶祝宗教節日，導致橋梁搖搖欲墜崩塌斷裂，數十人掉入河中，而其他人則使勁抓住橋的末端。

以下是過去20年來，一些橋梁倒塌意外的回顧。這些發生在世界各地的事件，都有至少20人喪命或失蹤。

● 2022年，印度古茶拉底省，至少120死

印度古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）這座有將近150年歷史的吊橋今天斷落，讓至少120人命喪黃泉。當地媒體引述官員的說法報導，吊橋斷落時，上面有多達500人在吊橋上進行大型宗教慶祝儀式。

● 2021年，墨西哥墨西哥市，26死

墨西哥市（Mexico City）地鐵系統一處高架軌道路段於2021年5月崩塌，讓一節載客列車墜落地面，造成26人死亡，並有數十人受傷。

● 2018年，義大利熱那亞，43死

義大利熱那亞（Genoa）的莫蘭迪橋（Morandi Bridge）是連結法國和義大利間重要高速公路的其中一段，2018年8月在暴雨中崩塌，造成數十輛汽車及車上乘客一起墜入深淵，造成43人死亡。

● 2016年，印度加爾各答，至少26死

印度加爾各答（Kolkata）一條繁忙街道上的高架橋，於2016年3月倒塌，奪走至少26條人命，救難人員還從大塊混凝土和金屬下救出近100名傷者。

● 2011年，印度大吉嶺，32死；印度阿魯納查省，約30死

2011年10月，印度東北部距大吉嶺（Darjeeling）約30公里處，一座上面擠滿參加節慶群眾的橋梁斷裂，造成32人喪生。不到一週的時間，印度東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）一座跨河的行人天橋塌落，約30人死亡。

● 2007年，中國湖南省，至少64死 ；尼泊爾，至少16死、25失蹤

中國湖南省中部一座橋梁，在2007年8月施工期間坍塌，至少64名工人命喪黃泉。同年12月，尼泊爾西部一座擠滿朝聖者的橋梁坍塌，釀至少16死、25失蹤的慘劇。據傳事故發生時，在加德滿都（Kathmandu）西邊380公里處，橫跨貝里河（Bheri River）峽谷的橋梁，有近400人擠在上面。另有約100人安全游回岸上。

●2006年，巴基斯坦馬丹，至少40死；印度比哈省，至少34死。

位於巴基斯坦白夏瓦（Peshawar）東北方約50公里的馬丹（Mardan），2006年8月一座橋梁被季風帶來的豪雨沖走，造成至少40人死亡。同年12月，印度東部比哈省（Bihar）的一個車站，一座有150年歷史的橋梁倒塌在一列載客火車上，奪走至少34條人命。

●2003年，印度孟買，20死；玻利維亞，至少29死。

印度孟買附近的一座橋梁，2003年8月墜入河中，一輛校車和其他4部車輛掉進河裡，釀20人死亡，而被意外奪走性命的人中，有19人是兒童。同年12月，玻利維亞一輛公車正要駛過陸橋時，橋梁遭洪水沖斷，造成至少29人喪生。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111031