印度西部吊橋斷落上百人墜河 已知81死[影]
2022/10/31 06:16（10/31 07:42 更新）
印度西部古茶拉底省一座吊橋30日突然斷落，至少已有81人喪命。（路透社）
（中央社阿默達巴德30日綜合外電報導）印度西部古茶拉底省（Gujarat）一座吊橋今天突然斷落，讓上百位遊客墜落河裡，當地的醫務人員透露，至少已有81人喪命。
路透社報導，事發現場附近的省立醫院醫務人員表示：「我們尋獲81具遺體。」相關官員也提到，還有數十人受傷。
印度當局指出，這座位於古茶拉底省莫比鎮（Morbi）墨丘河（Machchu River）的吊橋斷落時，有400多人在吊橋上面及周圍。
古茶拉底省官員桑哈維（Harsh Sanghavi）說道，當時橋上有超過150人。
這座230公尺長的歷史悠久吊橋是在19世紀英國統治期間建造，歷經半年整修後，上週才重新開放通行。
印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，他已經指示古茶拉底省的部會首長緊急動員團隊進行救難工作。（譯者：陳彥鈞）1111031
印度西部古茶拉底省一座吊橋30日突然斷落，Google地圖標註意外地點。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）
（中央社製圖）
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