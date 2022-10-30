金門大橋通車首日 民眾遊客車隊搶先體驗宛如嘉年華

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門大橋今天上午舉行通車典禮後，下午3時正式開放通車，在地民眾和遊客搶先體驗，整座大橋被各式大小車輛塞爆；駕駛反映橋面平穩，開得很順暢，但風真的有點大。

金門大橋通車典禮，上午在行政院副院長沈榮津、交通部長王國材、縣長楊鎮浯和前總統馬英九，以及地方各界人士和鄉親共同見證下，圓滿舉行，隨即於下午3時開放對所有人車通行；金門縣公共車船處並在下午4時以電動巴士發出第一趟次公車行駛大橋，寫下金門公車史上新頁。

下午不到3時，大橋大金端周圍路邊，早停滿各式車輛，依序等著上橋；3時一到，在警車開道下，郵局出動多輛郵務車和騎車，浩浩蕩蕩上路，成為最耀眼的車隊；接著自小客、大中小型巴士陸續上橋，把通往烈嶼的車道擠爆，維持交通的警員說，車子一輛接著一輛，沒有斷過。

除了混合車道上的各式汽機車，行人及自行車專用道上，也有不少行人和騎士前來體驗，大橋宛如嘉年華般熱鬧；不少車子到了烈嶼後再回頭開上橋，把通往大金的車道也擠爆了。

中巴駕駛鄭仁哲表示，第一次開金門大橋心情很雀躍，覺得橋面平整，開得很平穩；單車騎士何國新說，下橋順風，實在很「爽」，他說，今天上午才從台北搭機趕回金門，中午匆匆吃過飯後，就從山外騎車到大橋大金端，和幾位車友同行上橋，搶先體驗。民眾都覺得有這了座橋，對大小金門的民眾而言真的太方便了。

金門大橋行車速限為60公里，如遇強風、暴雨、濃霧，降為30公里。今天金門風速達到6級，小金上橋端已顯示速限為30公里警示；由於不少民眾趕著駕車體驗，車潮擠爆大橋，時速大概都不到20公里。

縣府公共車船處則是在下午4時以電動巴士首發往大小金門的公車。

連接接烈嶼鄉（小金門）與大金門的金門大橋，長5.4公里，其中跨海橋梁長約4.8公里，主橋最大跨徑為200公尺；縣府工務處表示，金門大橋是國內首座已經實際完成且具高技術性的長跨距海上特殊公路橋梁。（編輯：陳仁華）1111030