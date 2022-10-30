金門大橋通車 中央地方共同見證歷史一刻

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）短短5.4公里的路，走了30年，金門縣長楊鎮浯今天開心表示，金門大橋通車了，並希望金門能成為兩岸和平的橋梁；縣籍立委陳玉珍說，未來只有一個金門，沒有大小金門之分。

金門大橋西起烈嶼鄉（小金門）后頭湖埔路，東到金門本島（大金門）金寧鄉湖下慈湖路，全線長約5.4公里，跨海橋梁段4.77公里；自民國82年倡議，100年動工，今天通車。

通車典禮今天上午在金門大橋大金端舉行，前總統馬英九、行政院副院長沈榮津、交通部長王國材和楊鎮浯等中央地方官員和鄉親，共同見證這歷史的一刻。

典禮開始，先由楊鎮浯和王國材向施工團隊台灣世曦工程顧問和東丕營造等單位致贈感謝狀，感謝多年來的辛勞。沈榮津表示，大橋完工代表台灣施工能力晉升國際水準，而大橋通車不但縮小了金門本島和烈嶼鄉距離，也加強了台灣和金門的鏈結。

楊鎮浯說，短短的5.4公里走了30年，實現了幾代金門鄉親的願望，感謝中央各部會從前總統馬英九核定，到現在行政院和交通部的全力推動，讓這座定位為七分觀光、三分交通的大橋得以完工，它是帶動金門進步成長的動能，開啓金門嶄新一頁；他更期盼金門能成為兩岸交流與和平發展的橋梁。

陳玉珍則是表示，大橋通車後，未來只有一個金門，沒有大小金門之分；她並期待未來金門和廈門之間的金廈大橋不必再等20年。馬祖立委陳雪生則說，看到金門大橋通車，代表馬祖大橋即將啓動。

金門縣議會議長洪允典表示，環顧全國，沒有任何一座橋梁有收費，考量收費成本與收費必要性，金門大橋通車後不應收取過橋費。

楊鎮浯、馬英九、沈榮津和陸委會副主委邱垂正等人在大橋大金端剪綵後，隨即乘車進行大橋通車初體驗，之後在烈嶼端接受媒體聯訪。邱垂正表示，重啟小三通是政府的政策，尤其年節是很好的復航時機，但政府必須做好評估和準備，並與中國溝通，再於適當時機公布復航時機及內容。

至於金廈大橋，邱垂正表示，政府目前並無推動金廈大橋的政策和規劃。（編輯：陳仁華）1111030

金門大橋30日舉行通車典禮，前總統馬英九（右5）、行政院副院長沈榮津（中）、交通部長王國材（左6）和金門縣長楊鎮浯（右6）等共同見證這歷史的一刻。中央社記者黃慧敏攝 111年10月30日