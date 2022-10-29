金門大橋通車1 / 大橋寫新頁 一了金門人心願

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全長5.4公里的金門大橋將於10月底通車，這項工程歷經5任縣長將近30年才興建完成，曾被諷刺為選舉時浮起來，選後沉下去的「選舉浮橋」，如今終於橫亙於金門本島與烈嶼之間的水道，把不知分開幾萬年的大、小金門島連接起來。這座大橋不僅是海上新的地標，也為金門整體發展帶來無可估量的前景。

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金門大橋通車1（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）國內首座大規模跨海橋梁金門大橋通車了，5公里車程的大橋，從構思到完工30年，歷經5任縣長。有人說，雖然來得遲，但總算一了金門人心願；也有人認為安全至上，不應為選舉而通車。

金門自民國81年結束戰地政務後，縣政府與中央推動各項公共設施及民生基礎建設；「大小金門間興建跨海大橋可行性研究報告」於83年底完成，最終提出「跨海大橋之興建，具有徹底解決離島交通、照顧離島民生需求、擴大發展腹地、發展觀光及提升國家形象效益；路線方案以偏北線最佳」建議。

在這份報告書之前，地方上也有討論，但礙於當時時空背景，這些呼籲與構想只停留在口耳交談或發想階段。當年縣公共車船管理處處長林振查回憶一段鮮為人知往事說，73、74年軍管環境下，要取得大小金間的水文資料幾乎不可能，透過各種管道就只能拿到一張軍用海圖，水文資訊非常簡略。

但要建橋，總要有基本資料才能討論。當時一群人借來小舢舨裝上船外機，用測深繩綁上大型鉛錘，乘筏出海測水深。反覆校對、出海，以土法煉鋼初步建立金烈水域的水文資料。

中央政策歷年來政策的反覆不定，每次遇上選舉就升起來，過後又沈下去，讓金門大橋被嘲諷成是「選舉浮橋」。從80年戰地政務時期、81年的官派，到82年首任民選、84年連任，前縣長陳水在接受中央社專訪表示，拖了這麼多年才完成大橋，顯示中央對金門不夠重視。

陳水在認為，90年行政院核定「金門跨海大橋興建計畫可行性研究報告」時，提出經費負擔比例，採中央負擔2/3、縣府1/3，縣府負擔部份不得低於新台幣10億元的原則。但「如此重要國家建設，理應由中央全部買單才合理」。

陳水在表示，自己縣長任內未忽略烈嶼觀光和民眾醫療需求，當時成完地質鑽探，以及應分攤款新台幣20億元並設立建橋專戶，表達對金門大橋的渴望；如今20年過去了，大橋雖然來得有點遲，至少一了金門人的心願。對於30日的通車典禮，他說，自家頂樓就可遠眺大橋，當天不會去現場湊熱鬧，等有機會時再駕車體驗。

106年8月14日，東丕營造與台灣中小企銀簽約，完成新台幣13. 68億聯貸案。當時透過經建會出面協調，促成這樁聯貸案的前縣長陳福海則感謝總統、歷屆縣長、民意代表的共同付出，「否則這麼龐大的建設無法其其功」。捲土重來投入下個月縣長選舉的陳福海說，大橋通車是地方上大事，安全至上，必須在完成總驗收後再通車，不該為了選舉而通車。

縣長楊鎮浯同意安全最重要，他表示，縣府和交通部多次履勘後，確保大橋通車安全無虞，整體配套工程可以達到鄉親滿意標準，相信通車後可逐步滿足烈嶼民眾的通勤和醫療等各項需求。

金門大橋完工通車後，金門本島（大金門）和烈嶼鄉（小金門）間交通將不再因天候、海象而中斷，單程只需5分鐘車程，往來兩地民眾將有一條全天候、便捷之路。

車船處長吳志偉表示，現行大金水頭碼頭、小金九宮碼頭往來交通，靠1天58班的交通船。通車後初期考量鄉親搭乘習慣和遊客體驗需求暫不會停航，日後再視情況減班。

車船處同時已完成大小金的陸上交通規劃，新增15路公車從九宮碼頭開往金城車站，35、36路開往金湖鎮山外金門醫院，預定大橋通車當天上路。每天上午6時30分到下午9時30分，共行駛40班次。包括車船處最近引進2輛電動公車，將配合低碳政策優先提供烈嶼使用。

有關大橋收費部分，通車第1年免費；第2年起，大金門往小金門採單向計次收費。縣府訂定通行費徵收辦法，依車種別分別訂定收費標準，鼓勵低碳車輛，並訂定平假日差別費率，引導分流減少交通衝擊。

金門大橋西起烈嶼后頭湖埔路，東到金門本島金寧鄉湖下慈湖路，全長5.4公里，跨海橋段4.77公里。受限海象惡劣和堅硬的花崗岩地質，工程技術高難度高，使得大橋興建過程一波三折，完工日期從最早的105年6月，一路推遲到今年10月。（編輯：孫承武）1111029