我們意外的勇氣北影首映 薛仕凌合作劉若英壓力大

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（中央社記者王心妤台北25日電）「我們意外的勇氣」今天北影首映，薛仕凌稱要跟劉若英合作壓力大，相處才發現她是冷面笑匠；劉若英則自嘲搶了演員謝盈萱的老公，而10多年沒拍長片感覺當演員壓力比導演大。

「我們意外的勇氣」監製葉如芬、導演游紹翔及演員劉若英、薛仕凌今晚出席並分享拍攝花絮。薛仕凌表示，一開始知道要跟劉若英對戲時相當緊張，不過相處後才發現對方其實沒什麼架子，甚至還是冷面笑匠，有時聽到劉若英說話甚至會笑場；劉若英則表示，因為故事氣氛壓抑，需要在一個小房間長時間拍攝，會希望大家停止拍攝時可以讓氣氛輕鬆一點。

劉若英說，曾覺得薛仕凌是奇怪的人，不過看過「茶金」後深受對方的演技感動，也會想合作看看。因為謝盈萱跟薛仕凌曾飾演夫妻，而劉若英曾執導謝盈萱主演的影集，劉若英笑說，「我有跟盈萱說，我搶了你的老公。」

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劉若英已經10餘年未以演員身分拍電影，她坦言開拍前很緊張，因為當演員要很注意外表和整個人的狀態，「就像沒睡好的話，當導演可以早上多喝2杯咖啡，但當演員長顆痘都會影響工作人員。」她也笑說，因為當導演不用減肥，壓力也會小不少。

「我們意外的勇氣」預計10月23月在台上映。（編輯：李亨山）1140625