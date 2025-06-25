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副總統肯定優良工地主任 健全法制打造更韌性的未來

2025/6/25 20:16
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（中央社記者溫貴香台北25日電）副總統蕭美琴今天出席優良工地主任表揚典禮表示，獲獎工地主任秉持專業、熱情，撐起國家每一項建設，讓民眾有更安心的生活。她並強調，推動更完善的法規制度、健全勞工保障及前瞻技術培訓環境，讓第一線工程人員獲得支持與尊重，打造更安全、更美好，且更有韌性的未來。

蕭副總統下午出席「第十屆優良工地主任表揚典禮」致詞時表示，城市的樣貌及社會的發展，靠的不只是宏偉的藍圖及華麗的建築設計，更重要的是在第一線堅守崗位的專業人才，也就是在工程中扮演關鍵角色的工地主任以及所有工程人員。

副總統說明，工地主任的工作從來就不簡單，不僅要熟悉各式各樣的相關法規，還要及時處理各種突發狀況，儘管風吹日曬，也要顧及進度。尤其現在民眾對於公共工程品質的要求越來越高，意見也越來越多元，針對各種工程設計也時常表達意見。

她分享過去擔任立委時期會勘或召開協調會的經驗表示，非常能體會工地主任在推動工程時需要不厭其煩的專業與責任，圓融地與居民溝通，獲得大家的支持，工程才有辦法順利進行。工地主任代表的不只是專業，更是一種在壓力下保持冷靜、在困難當中不放棄、在工地裡能撐起全局的能力。

副總統解釋，這幾年來政府大力推動許多公共建設，包括前瞻基礎建設、淨零轉型、社會住宅，以及各項交通網絡等。每項政策的落實，都需要有人站在第一線、一步一腳印地執行，而工地主任就是在最前線的靈魂人物。

副總統表示，現在各項規定越來越複雜，民間要求與標準也越來越高，但大家用行動證明台灣有一群專業、熱情、認真又有擔當的施工管理人才，穩穩地撐起每一項國家建設，讓國家因為大家的努力更偉大、更美麗，讓居民生活更為安心。優良工地主任可以說是讓台灣人民持續改善生活環境的關鍵力量。

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副總統強調，政府會持續與業界攜手合作，推動更完善的法規制度、健全勞工的保障，以及前瞻技術培訓的環境，讓第一線工地主任能夠獲得應有的支持與尊重。期盼與大家一起努力，為台灣打造更安全、更美好、且更有韌性的未來。

隨後，副總統親頒「工地主任獎」給獲獎者，表揚獲獎者秉持專業確保營繕工程品質的貢獻。（編輯：張若瑤）1140625

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