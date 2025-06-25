詹冰全集發行 蔡其昌：外公溫柔堅定守護土地

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）已故作家詹冰以文字關懷台灣，「詹冰全集」今天發表，行政院長卓榮泰讚揚詹冰展現文學穿透人心的力量；詹冰外孫、立委蔡其昌說，外公始終溫柔堅定說服大眾守護土地。

客委會及台灣文學發展基金會舉辦「詹冰全集」新書發表會，今天在國家圖書館舉行，卓榮泰致詞表示，「詹冰全集」留下詹冰一生的智慧心血、為時代留下深刻記憶，形成台灣另一座文學里程碑。

卓榮泰引詹冰生前所說，詩人的心要能夠誠實、高雅、善良、和諧，進而成就美感的光芒，詹冰也期許現代詩人能做一些有益社會大眾、對社會改革有所付出。卓榮泰希望透過這次出版計畫，讓下一代更加理解並接受先人的智慧及散發的力量。

客委會主委古秀妃致詞表示，為保存及傳承客籍文學著作，帶動民眾認識客籍文學及台灣文學，客委會已完成「鍾理和全集」、「鍾肇政全集」、「李喬全集」，並推動進行「詹冰全集」、「吳濁流全集」、「曾貴海全集」，盼讓更多人了解這些文學家對台灣的貢獻。

蔡其昌致詞時分享，小時候隨父母回卓蘭拜訪外公（詹冰），一定會被外公抓來又親又抱，對他扎人的鬍子特別印象深刻。

長大後，蔡其昌對於外公與異議分子往來密切，卻未被抓捕感到疑惑，外公打趣回他「可能因為我住在山上」；但外公也告訴他，自己已將和這些朋友的書信打包藏好，做了最壞打算。

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蔡其昌表示，自從成為一名政治工作者之後，開始體會外公過人之處不在那枝犀利的筆，而是有耐性地去說服對方、了解彼此的差異，以及讓更多人知道彼此要共同守護的是什麼，這也是外公對他的政治啟蒙。

根據客委會發布新聞稿，「詹冰全集」全套10冊，耗時兩年完成，除已發表作品外，編輯團隊更精心挖掘未發表詩作806首、散文125篇、20篇小說及8部劇本，並首度收錄詹冰先前與音樂人郭芝、作家陳千武與李魁賢等人的書信，相當珍貴難得。（編輯：吳素柔）1140625