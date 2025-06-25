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「台灣霹靂火」改編遊戲 動漫重現家族愛恨情仇

2025/6/25 19:03
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（中央社記者洪素津台北25日電）經典8點檔「台灣霹靂火」改編成遊戲「Re:Burn 台灣霹靂火」，遊戲以玩家熟悉的動漫風格重新詮釋原作角色，完整呈現原劇精華劇情，玩家主導劇情並重現家族恩仇與愛情糾葛。

視覺小說遊戲「Re:Burn 台灣霹靂火」改編自三立台灣台經典8點檔「台灣霹靂火」，該劇以2大家族的恩怨情仇為主軸，結合商業鬥爭與錯綜複雜的愛恨糾葛，角色善惡交錯、劇情高潮迭起，至今仍被譽為台劇經典之一。

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連帶劇中經典角色也爆紅，讓陳昭榮、張鳳書、秦楊、苗可麗都成為8點檔代表性角色，劇中金句至今仍於網路流傳並被綜藝節目模仿引用。

「Re:Burn 台灣霹靂火」透過視覺小說玩法讓玩家成為故事的主導者，玩家將透過不同的選擇影響角色間的好感度與事件走向，不僅可體驗原劇的經典結局，還能開啟遊戲專屬的嶄新結局，隨著劇情進展，還可解鎖影集中的經典場景與場面，讓粉絲們重溫當年感動。（編輯：龍柏安）1140625

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