8/23核三重啟公投 中選會公布7大注意事項

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（中央社記者高華謙台北25日電）核三重啟公投8月23日投票，中選會今天說，年滿18歲國民即有公民投票權，投票時禁止穿著佩帶具有公投相關文字、符號的服飾或其他物品在場干擾他人投票或不投票，若勸不聽可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。

核三重啟公投8月23日投票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。

中選會今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，8月23日公投投票時間從上午8時起至下午4時止，年滿18歲國民即有公民投票權，投票時需記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票。

中選會也列出投票時7大注意事項，包括禁止在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，違者經警衛人員制止後仍繼續進行，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

中選會說，此外，禁止穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，違者經主任管理員會同主任監察員令退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

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中選會表示，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所（但已關閉電源的行動裝置，不在此限）；禁止將公投票以外的物品投入票匭或故意撕毀公投票，違者處5000元以上5萬元以下罰鍰；禁止在圈定後將圈定內容出示給他人，違者處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

中選會說，禁止攜出公投票，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金；公投票以「蓋私章」及「按指印」方式圈選無效，應使用選舉委員會製備的圈選工具圈選。（編輯：林興盟）1140625