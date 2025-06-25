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元大金3高層異動 新設通路事業處執行長

2025/6/25 19:57（6/25 20:48 更新）
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圖為2025台灣大學校園徵才博覽會中元大金攤位。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北25日電）元大金今天公告3高層職務異動，生效日期為7月1日，新設立的通路事業處執行長，由元大證券執行副總經理吳健華出任；此外，元大金副總經理周紋祺出任公司治理主管及主任秘書，數位金融事業處執行長則由元大證金總經理楊聖慧出任。

元大金控今天晚間發布重大訊息，原本擔任公司治理主管及主任秘書的李雅彬因為退休，職務改由周紋祺擔任。周紋祺目前是元大金副總經理與資深協理，也是元大商銀副總經理。

數位金融事業處執行長原由元大金資深副總經理郭美伶擔任，因職務調整，改為楊聖慧擔任。楊聖慧現職為元大證金總經理，曾任元大金控數位金融事業處資深協理及元大證券副總經理，長期深耕數位金融領域，將借重數位實戰經驗，精進集團商品與服務創新量能。

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另外，元大金這次新設立通路事業處執行長，由元大證券執行副總經理吳健華出任。

元大金13日曾發布重大訊息，原任總經理翁健因職務調整離任，翁健新任董事長職務，由現任元大金執行副總經理黃維誠暫代總經理職務。（編輯：張均懋）1140625

#元大金
#元大金控
#元大證券
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