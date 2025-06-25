欣賞劉若英 李璇拍戲再次面對失智喪偶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北25日電）演員李璇演出戲劇「忘了我記得」，而該劇和失智症議題有關，李璇在演出時恰巧是老公丁強逝世1週年，再加上丁強有失智症病情，劇組怕李璇觸景傷情，沒想到李璇因欣賞劉若英一口答應演出。

李璇在拍攝戲劇「忘了我記得」時，適逢丁強過世逾1周年，劇組擔心李璇會想起患有失智症的丁強，不過李璇無懼再次面對失智喪偶，她透過新聞稿表示因為導演劉若英與秦漢答應演出，當然還有自己熱愛拍戲的心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李璇說：「我一直都很熱愛戲劇演出，近期也在練習著台語台詞，演員就是要活到老學到老，只要有合適的角色，我都願意學習，只希望有更多的戲劇可以想到我，一直到我演不動為止。」

說起近況，李璇分享參與的幾部戲劇作品，還有舞台劇都將陸續播出，未來也期待有更多的戲劇邀約。李璇目前除了定期到醫院當志工，也持續學習古箏與佛學課，生活過得充實，每年過年在美國的兒女也都會回台陪伴。（編輯：李亨山）1140625