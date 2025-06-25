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路透：比亞迪放緩生產 延後產能擴張

2025/6/25 18:20
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（中央社台北25日電）路透社今天引述知情人士報導，中國汽車龍頭比亞迪（BYD）近幾個月已經放緩生產，減少部分工廠的夜班，並延後新增生產線的計畫，原因是銷量未達預期目標。

消息人士表示，比亞迪已取消夜班，並將部分工廠的產能削減至少1/3。

其中一名知情人士表示，上述先前未曾報導的措施至少已在4間工廠實施，比亞迪也暫停了一些新建生產線的計畫。

路透社未能確定比亞迪減產和暫停擴張的具體規模，也未能確定這些措施可能持續多久。一名消息人士說，這些措施旨在節省成本；另一名消息人士則表示，這些措施是在銷售未達標後實施的。

報導說，比亞迪沒有立即回應置評請求。

路透報導出爐後，在香港上市的比亞迪股價由上漲2.6%快速翻黑，以港幣129.9元小跌0.23%作收。

比亞迪2024年賣出427萬輛，2025年銷量目標大幅調高為550萬輛。不過今年前5月累計銷量為176.34萬輛，進度落後。

中國汽車工業協會的數據顯示，比亞迪4月和5月產量年增速分別放緩至13%和0.2%，均為2024年2月以來的最低增幅。

調查顯示，比亞迪經銷商5月份的平均庫存為3.21個月，是中國所有汽車品牌當中最高的，而全行業的庫存水準為1.38個月。

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為了去庫存，比亞迪5月23日宣布旗下22款車型大幅降價，以高達34%的折扣率開啟新一輪價格戰，迫使中國多家車企跟進，引發行業機構、競爭對手和官方媒體的嚴厲批評，驚動官方出手喊停。

中國汽車製造商正積極尋求海外市場來提振銷量。比亞迪1至5月出口37.42萬輛，比去年同期大增112%，銷量比重逾2成。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140625

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