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台積電子公司現增100億美元 降低外匯避險成本

2025/6/25 17:34
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（中央社記者張建中新竹25日電）台積電子公司TSMC Global決議辦理現金增資100億美元，主要用以降低外匯避險成本。

台積電董事會今年2月核准於不超過100億美元額度內，增資100%持股子公司TSMC Global，TSMC Global董事會今天決議辦理現金增資100億美元，資金用途主要是降低外匯避險成本。

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台積電董事長暨總裁魏哲家於今年股東會中說，匯率會影響台積電的毛利率，新台幣每升值1%，影響台積電營業利益率下降0.4個百分點。

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