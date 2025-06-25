00940股息止跌回升 預計7/10除息派發0.04元

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）元大投信今天發出元大台灣價值高息ETF（00940）分配收益公告，每受益權單位預估配息新台幣0.04元，今年1月以來已連續6個月單月配發0.03元，此為00940掛牌後首次調升股息。對照00940今天收盤股價9元，年化殖利率5.3%。

00940預計7月10日除息，想參與除息的投資人，最後買進日為7月9日，股息預計8月1日入帳。

00940去年3月開募，4月1日掛牌，掀起空前申購熱潮，引爆台灣高股息ETF投資熱；不過00940掛牌後，股息持續滑落，高股息熱潮跟著退燒。

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00940採取月配息，2024年7月首次配息，直到當年10月，每單位皆配發0.05元；去年11月、12月00940股息降為0.04元，今年1月更進一步調降至0.03元，直到6月。

元大投信今天公告00940 7月預估配息0.04元，比起6月的0.03元終於止跌回升，也是掛牌以來首度調高股息。（編輯：林家嫻）1140625