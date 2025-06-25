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雷虎與美國Auterion簽MOU 全系列無人載具導入AI

2025/6/25 21:09（6/25 22:13 更新）
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圖為雷虎科技董事長陳冠如參加「無人機產業新時代」科技論壇。 （中央社檔案照片）
圖為雷虎科技董事長陳冠如參加「無人機產業新時代」科技論壇。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北25日電）雷虎科技今天宣布與美國Auterion公司簽署合作備忘錄（MOU），將Auterion先進人工智慧（AI）及Autonomy整體解決方案整合至雷虎全系列無人載具，涵蓋空中、陸地及海上應用，以提升無人載具運算實力與市場競爭力。

雷虎指出，國防部今年6月3日在軍聞社公開雷虎科技的攻擊無人機OVERKILL「飛天刀」，整合Auterion的AI系統進行精準實彈射擊，顯著增強AI目標辨識與命中能力，發揮先進運算系統支援即時數據處理，提升空中作戰精準度與效率。

同時，地面載具部分，雷虎科技將於今年9月航太軍工展發表無人地面載具（UGV）TIGER ROAD「陸虎」，展示其在沿岸地形的卓越行駛運作能力。將透過Auterion的AI技術加持，陸虎實現精準導航與障礙辨識，預計可大幅提升地面部隊的布署效能。

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在水面載具方面，雷虎科技6月17日至18日在宜蘭蘇澳參加國家中山科學研究院（NCSIST）主辦的水面無人艇展示活動，海鯊800無人艇順利通過並超越測試要求，成功完成60公里長距離航行及通訊測試，充分展現其搭載的AI物件辨識、追蹤與避障功能，性能表現卓越。

展望未來，雷虎正將Auterion技術整合至海鯊800無人水面載具（USV）平台，進一步優化遠程操控與海上任務性能。（編輯：林家嫻）1140625

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#國防部
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