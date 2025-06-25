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董順傑生涯首安首打點出爐 總教練讚態度認真

2025/6/25 18:29
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（中央社記者楊啟芳新北25日電）中職樂天桃猿董順傑昨天敲出生涯首安、首打點，總教練古久保健二稱讚董順傑不管什麼練習都很認真，董順傑表示，去年改練外野時一度不適應，每天早起特守才慢慢跟上腳步。

桃猿昨天與味全龍隊交手的賽事，董順傑在8局上代打，敲出2打點二壘安打，生涯首安、首打點都出爐，最終桃猿以11比3擊退龍隊。

董順傑今天先發打第9棒、擔任左外野手，桃猿總教練古久保健二表示，因為林泓育對今天富邦悍將先發投手李東洺的對戰成績沒有很好，讓他先休息；陳晨威則是這陣子幾乎都比整場，「為他（陳晨威）的身體著想，今天先打DH。」

古久保健二指出，董順傑今年從春訓開始，不管做什麼練習都很認真在做，而且感覺力量慢慢變強，有看到這方面的成長。

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21歲的董順傑是在2022年以選秀第6輪加入桃猿隊，不過直到今年才首度獲得一軍機會，今天更是首度被排入先發打線。董順傑表示，因為自己一開始是以內野手進職棒，後來因為內野手競爭激烈，去年才在教練建議下改守外野。

董順傑指出，在二軍剛練外野時，「因為畢竟內外野不一樣，每天比別人早起特守，才能跟上真正外野手的腳步，不過在特守之後，有慢慢適應比賽的球。」董順傑直呼打職棒不容易，在二軍也很辛苦，「比賽比中午、太陽很大，練習量也比較多，一定會比較辛苦。」（編輯：李亨山）1140625

古久保健二
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