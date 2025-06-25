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少年PI的奇幻漂流 偶戲超越「戰馬」激發想像力

2025/6/25 18:41
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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）獲得東尼獎與奧立佛獎等殊榮，大型舞台劇「少年PI的奇幻漂流」將首度訪台，已看過的前北藝中心執行長王孟超說這齣戲的操偶堪稱一絕，技巧超越「戰馬」更具想像力。

主辦單位國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天在記者會上表示，「少年PI的奇幻漂流」是台灣導演李安獲得奧斯卡最佳導演獎之作，「當初電影拍攝許多場景都在台灣，對這塊土地別具意義。」

劉怡汝表示，該劇2019年在英國國家劇院首演，2020年兩廳院就開始與劇團接洽引進台灣，但劇團先選擇倫敦西區與紐約百老匯進行商演，終於在2025年，該劇展開亞洲巡演，有機會進入台灣演出。

劉怡汝透露，這齣戲可以做到跨齡共感，「任何年紀的人都可以從這齣戲找到跟自己生命的對話。」

根據兩廳院的資料，舞台上沒有一滴水，卻能讓觀眾感受狂風巨浪；沒有動畫，卻能讓你望見浩瀚星空，「少年PI的奇幻漂流」獲美國東尼獎最佳場景設計、最佳燈光設計及最佳聲音設計3項大獎殊榮；巨型動物戲偶更是栩栩如生、維妙維肖，老虎戲偶更是破天荒獲得奧立佛獎最佳男配角獎。

王孟超分享，這齣舞台劇從主角在病房，保險公司詢問事件發生經過開始敘述，「彷彿更貼近主角的巨大創傷。」王孟超說，藉助設計與機關，可以將當時倫敦9公尺寬舞台打造成龐大的海上世界，非常厲害。除此之外，戲偶老虎的操作複雜，3人一起操作可以做到動作細膩，就連尾巴的擺動也都充滿平衡細節。

王孟超認為，「少年PI的奇幻漂流」與經典舞台劇「戰馬」有著類似的操偶技術，但更加進化，操偶者不但被觀眾看見，要會表演，也要講台詞。王孟超建議觀眾坐在2樓或3樓，可以看見整體效果，「一樓也很好，可以看見主角跟戲偶的細膩互動。」

演員劉冠廷表示，他以演員視角來看，飾演PI不僅要全場獨挑重擔，還需長時間與象徵恐懼與求生意志的老虎戲偶對戲，情緒轉換激烈、節奏掌握困難，是極具挑戰的角色，「我現在是一個父親，但我每天一樣面對很多挑戰，就像PI一樣，這齣戲很適合與孩子一起討論如何面對恐懼這樣的人生課題。」

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「大霈」李霈瑜則透露，台北13場演出中有5場由女性飾演PI，賦予角色更多堅韌與細膩，也打破性別想像，「我很容易暈船，在拍攝時常常漂在海上等船來接，我在等待時常想，我如果是PI應該早就撐不下去。選擇活下去的那一刻，就是最真實的力量展現。」

「少年PI的奇幻漂流」將於7月17日至7月27日，地點在台北國家戲劇院。（編輯：龍柏安）1140625

劉怡汝
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