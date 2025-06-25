看好印度及東地中海發展 萬海闢新航線

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（中央社記者施婉清開羅25日專電）萬海航運5月推出IM2新航線，往返於印度和東地中海之間；首航「WAN HAI 311榮春輪」已在6月13日抵達埃及亞歷山大港（Alexandria）。

萬海航運看好印度及東地中海市場，且埃及坐擁洲際核心戰略位置及關稅優惠優勢，5月7日宣布新增「印度至東地直航航線」（India–East Med 2 Service，簡稱IM2航線）；首航於6月1日由印度蒙德拉港（Mundra）出發，13日抵達亞歷山大港，未受美國關稅政策及區域地緣政治不穩定影響。

萬海航運總部公關處向中央社表示，基於對船舶資源及整體航線布局的考量，又適逢「阿聯酋航運」（ESL）現有「印度-紅海-土耳其航線」（IM2/IEX）契機，與阿聯酋航運共同營運IM2新航線。

萬海航運指出，阿聯酋航運是中東航線重點經營航商，萬海與其聯營合作既可放大既有船型，又可降低營運成本。

萬海航運是貨櫃三雄中最早成立者，設立於1965年；不同於長榮與陽明的全球跨洋與歐美亞航線平衡發展策略，萬海核心主力專注在亞洲區內航線市場，近年將版圖擴張至美國、南美、中東等航線。

萬海航運認為，近年印度市場變化迅速，印度政府新政策及人口紅利兩大影響力，吸引大量投資人進駐，使印度在世界經濟體扮演重要角色。IM2新航線將搭配萬海現行服務網路，為往返於印度和東地中海之間的客戶，建構更迅速且綿密的運輸服務。

埃及是非洲和中東地區在地中海的重要貿易樞紐，亞歷山大港也是埃及最繁忙的出口港，尤其適合農產品和工業品運輸。且埃及與非洲及中東多國均享有貿易關稅優惠協議。

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在埃及負責萬海營運的海灣代理公司（Gulf Agency Company，GAC）向中央社表示，IM2新航線雖於美國關稅政策90天緩衝期內開航，但未受太大衝擊；未來將優先考量整體船舶資源與配置計畫，參考全球航線布局後，從中找出降低營運成本的模式，持續與萬海航運深耕埃及市場。

對於近期以色列與伊朗衝突，區域地緣政治動盪衝擊國際航運市場，萬海航運總部公關處表示，目前地區性衝突未對萬海產生明顯影響，但仍會審慎觀察航線布局，同時積極應對市場變化。（編輯：陳慧萍）1140625