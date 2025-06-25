伊朗防長：希望中國主持公道維護停火局面

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（中央社台北25日電）根據中國官媒報導，中國國防部長董軍今天在青島會見伊朗國防部長納西爾扎德。納西爾扎德表示，希望中方繼續主持公道，為維護當前停火局面發揮更大作用。

新華社報導，董軍25日在青島分別會見前來出席上海合作組織成員國國防部長會議的白俄羅斯防長赫列寧（Viktor Khleinin）、伊朗防長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、巴基斯坦防長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）、吉爾吉斯防長穆卡姆別托夫（Ruslan Mukambetov）與俄羅斯防長別洛烏索夫（Andrei Belousov）。

董軍說，百年變局加速演進，「單邊主義、保護主義逆流滋長，霸權霸道霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序，成為最大的亂源禍源」。各方要加強在聯合國、上合組織等多邊框架下的協作配合，團結更多志同道合的進步力量，捍衛國際公平正義，維護全球戰略穩定。

根據報導，納西爾扎德向董軍表示，伊朗近日遭受襲擊，感謝中方對伊方正當立場的理解和支持，希望中方繼續主持公道，為維護當前停火局面、緩和地區緊張局勢發揮更大作用。

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印度與巴基斯坦衝突5月在美國總統川普斡旋下落幕，印巴兩國防長都到青島參加上合組織防長會議，但董軍今天分別會見的名單未見印度防長辛赫（Rajnath Singh）。

根據報導，阿瑟夫向董軍表示，近期地區緊張和衝突蔓延，中方為防止衝突擴大發揮了重要作用。巴方珍視巴中鐵桿友誼，願與中方協調落實好三大全球倡議，深化防務領域務實合作，共同維護地區和平穩定。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140625