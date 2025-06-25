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以伊停火前曾公開嗆美 伊朗國防部長抵中國出席會議

2025/6/25 19:13
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（中央社台北25日電）上海合作組織成員國防長會議今天在中國青島登場。日前揚言中東所有美軍基地都在伊朗「觸手可及範圍內」的伊朗國防部長納西爾扎德，今天抵達青島出席會議，他是否會對以伊衝突發表意見，受到關注。

根據央視旗下新媒體「玉淵譚天」傍晚發布的簡短畫面，納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）乘車抵達會場後，即在多名伊朗及中國軍方人員陪同下進入會場，並未發表任何意見。

中國國防部日前發布，上合組織防長會議25至26日在青島舉行，由中國國防部長董軍主持會議並發言，並有上合組織成員國防務部門領導人，以及上合組織秘書處、地區反恐怖機構執委會負責人出席。

據發布，本屆的上合組織國防部長會議，是中方今年作為上合組織輪值主席國主辦的重要活動之一，將進一步鞏固深化上合組織成員國軍事互信和務實合作。

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上合組織成員國包括中國、伊朗、俄羅斯、印度、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克及白俄羅斯。

在以色列與伊朗停火前，納西爾扎德11日一度針對美國指一旦談判失敗將發動軍事行動揚言，中東所有美軍基地都在伊朗「觸手可及的範圍內」，伊朗「有的是管道」，且將毫不猶豫地鎖定所有駐紮他國的美軍基地。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140625

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