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中彰投雲智慧製造新核心 拚每年拉抬5%產值

2025/6/25 18:49
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（中央社記者賴于榛台北25日電）政院推動六大區域發展計畫，規劃中彰投雲為智慧製造新核心。國發會主委劉鏡清今天說，將透過核心產業雙軸轉型、現有核心再造核心，以及國家精密智慧中心，協助區域精密產業等導入AI，為業者提供冒險成本，並協助矽光子等重點技術，力拚區域產值每年最多拉抬5%。

行政院規劃六大區域發展計畫，包含北北基宜首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、中彰投雲精密智慧新核心、金馬澎低碳樂活離島、宜花東屏南東部慢活城鄉、嘉南高屏大南方新矽谷。目前北北基宜首都圈黃金廊帶、中彰投雲精密智慧新核心計畫仍待行政院核定。

經濟部明天將在行政院會報告「中部精密智慧新核心推動方案」，劉鏡清今天對記者說明，中彰投雲在民國112年的產值共有新台幣6兆元、占全國15%，就業人口達263萬人、占全國23%，為了打造中彰投雲成為全球智慧製造核心，三個關鍵是要推動核心產業雙軸轉型、運用現有核心再造核心，以及成立國家精密智慧中心，力拚區域產值每年最多拉抬5%。

劉鏡清說，核心產業雙軸轉型部分，就是要核心產業再轉型、提升關鍵技術，以及透過AI讓產業技術再提升，將AI導入精密機械，把過去老師傅調整機械的經驗，運用AI達成一致化效果；另外也要力拚電輔車的傳動系統，能有百分之百自產率；以及協助彰化輪胎業者走向環保、靜音與安全。

他也提到，精密產業同時須努力擺脫代理人下單模式，走向跟著客戶走、跟著產業走的型態。

至於運用現有核心再造新的核心技術部分，劉鏡清說，半導體當然是關鍵，台積電1.4奈米新廠在台中，將帶動區域半導體產業往上走，同時政府也會鼓勵光通訊產業、矽光子技術在台中持續發展，讓台灣技術能領先全球20年到30年。

此外，他也提到，台積電零廢中心在台中，整體零廢產業規劃會從中部開始，利用這個方式帶動綠色產業，未來成為綠色產業基地。

劉鏡清還說，台灣農業人口下滑，但農業產值上升，政府將在區域持續支持農業產業精緻化與智慧化，往高值化方向走。

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建立國家精密智慧中心部分，劉鏡清指出，台灣其實早有智慧化的可能，只是部分業者擔憂冒險帶來損失，因此，國家精密智慧中心將協助產業往精密化、智慧化方向走，經濟部預計從AI模具、設計組裝，以及法令配套端協助業者。

他也說，中彰投雲精密智慧新核心還會搭配水、電、交通路網、住宅、醫療、文化、教育、廢棄物清理等10大配套，供電部分，自115年至123年區域將有6部發電機組，以及離岸風電、燃氣電廠等；住宅部分，未來規劃1.2萬戶社宅以「青年宅」與「婚育宅」為主，其中婚育宅更將打破目前社宅的租賃期限限制，讓有孩子的家庭安定就學，國小、國中畢業前無需搬離、變更學區。（編輯：翟思嘉）1140625

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