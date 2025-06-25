味全龍董事長異動 徐文芳請辭由簡倍祥接任

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中華職棒味全龍隊今天公告，原本球隊的公司董事長徐文芳因職涯規劃請辭，並宣布接任人選為簡倍祥，簡倍祥曾有味全食品董事、台灣之星董事、台北101董事等經歷。

味全龍隊球團今天表示，共享棒球公司董事長徐文芳因職涯規劃，已向公司請辭，「球團誠摯感謝徐董事長任內的專業領導與投入，今天宣布接任人選為簡倍祥博士。」徐文芳從味全龍隊在2020年球季正式復隊後，就是球團代表，直到現在請辭。

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簡倍祥為國立政治大學企管碩士畢業，曾任味全食品工業股份有限公司董事、台灣之星電信股份有限公司董事、台北金融大樓股份有限公司（台北101） 董事、上海兆威管理公司董事長、臺灣兆威投資顧問股份有限公司董事長。

另外，味全昨天完成董事會改選，董事長陳宏裕宣布階段性任務完成，由具備財經專業與策略管理經驗的徐文芳出任新任董事長。（編輯：李亨山）1140625