罷團補件2040份 羅明才：拒絕大惡罷撕裂台灣

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（中央社記者王承中台北25日電）發起罷免新北市第11選區國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋，今天與罷團成員補送2040份二階連署書。羅明才表示，尊重每位公民的權利，他從政以來一直耕耘地方，相信民眾的眼睛是雪亮的，請大家一定要出來投「不同意罷免」，拒絕大惡罷撕裂台灣。

根據中選會資料，新北市11選區國民黨立委羅明才罷免案，連署不足規定人數564人，必須於29日前補件。領銜人吳柏瑋今天與罷團成員補送2040份二階連署書到新北市選委會。選委會表示，會立即將資料建檔後，提供新店戶政事務所查核。

羅明才下午在臉書發文指出，台灣是一個民主社會，他尊重每一位公民的權利。從政以來，他一直以「在地心，打拚為鄉親」耕耘地方，為新店大文山爭取了超過新台幣2000億元的地方建設，深獲選民的肯定與支持。

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羅明才表示，近期他更成功為新北市爭取到每年374億元的統籌分配稅款（建設經費），挹注地方建設與公共服務，這些成果都是大家看得見、感受得到的。

羅明才強調，他相信民眾的眼睛是雪亮的，請大家一定要站出來投「不同意罷免」，拒絕大惡罷撕裂台灣、浪費人民血汗錢12億元的政治操作，一起守護台灣珍貴的民主。（編輯：張若瑤）1140625