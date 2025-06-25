罷免羅明才二階段連署書已補件2040份

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（中央社記者黃旭昇、王承中新北25日電）發起罷免新北市第11選區國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋，今天與罷團成員補送2040份二階連署書到新北市選委會。選委會表示，會立即將資料建檔後，提供新店戶政事務所查核。

對此，截至下午1時，立委羅明才手機無法聯繫上，無法獲悉他的看法。羅明才服務處則因為北檢偵辦民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案疑涉偽造提議書案，羅明才新店服務處主任繆維蕙、助理林姿伶與劉時郡遭聲押，無法獲悉羅明才服務處看法。

根據中選會資料，新北市11選區立委羅明才罷免案，連署不足規定人數564人，必須於29日前補件。吳柏瑋今天上午由民進黨新北市議員陳永福、陳乃瑜陪同，到新北市選委會送補件的連署書，吳柏瑋搭乘的計程車，後方還有新店警察分局警車護送到選委會。

送件前，吳柏瑋表示，先前有地方人士給他許多關心的壓力，他仍無所畏懼，協助罷團完成補件，希望順利舉行三階罷免及補選，讓新店民眾擁有「免於黑道威脅的自由」。

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吳柏瑋也希望審核順利通過，最好能趕上7月26日，與其他24件罷免藍委案同步投票。

新北市選委會表示，今天上午10時3分受理立委羅明才罷免案領銜人吳柏瑋提出補提連署人名冊，於今天上午10時50分受理清點完畢，並開立罷免案補提連署人名冊送件收據共計2040份。（編輯：林恕暉）1140625