加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／大谷翔平本季第27發全壘打出爐 美日通算300轟達陣
首頁 / 政治

罷免羅明才二階段連署書已補件2040份

2025/6/25 13:31（6/25 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
發起罷免新北市第11選區國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋（前），25日上午到新北市選委會送補件連署書2040份。中央社記者黃旭昇新北攝 114年6月25日
發起罷免新北市第11選區國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋（前），25日上午到新北市選委會送補件連署書2040份。中央社記者黃旭昇新北攝 114年6月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、王承中新北25日電）發起罷免新北市第11選區國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋，今天與罷團成員補送2040份二階連署書到新北市選委會。選委會表示，會立即將資料建檔後，提供新店戶政事務所查核。

對此，截至下午1時，立委羅明才手機無法聯繫上，無法獲悉他的看法。羅明才服務處則因為北檢偵辦民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案疑涉偽造提議書案，羅明才新店服務處主任繆維蕙、助理林姿伶與劉時郡遭聲押，無法獲悉羅明才服務處看法。

根據中選會資料，新北市11選區立委羅明才罷免案，連署不足規定人數564人，必須於29日前補件。吳柏瑋今天上午由民進黨新北市議員陳永福、陳乃瑜陪同，到新北市選委會送補件的連署書，吳柏瑋搭乘的計程車，後方還有新店警察分局警車護送到選委會。

送件前，吳柏瑋表示，先前有地方人士給他許多關心的壓力，他仍無所畏懼，協助罷團完成補件，希望順利舉行三階罷免及補選，讓新店民眾擁有「免於黑道威脅的自由」。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳柏瑋也希望審核順利通過，最好能趕上7月26日，與其他24件罷免藍委案同步投票。

新北市選委會表示，今天上午10時3分受理立委羅明才罷免案領銜人吳柏瑋提出補提連署人名冊，於今天上午10時50分受理清點完畢，並開立罷免案補提連署人名冊送件收據共計2040份。（編輯：林恕暉）1140625

#陳永福
#新北市
#新店
#民進黨
#國民黨
#陳乃瑜
#羅明才
#罷免
#吳柏瑋
根據中選會資料新北市11選區立委羅明才罷免案不足規定人數564人。而發起罷免的領銜人吳柏瑋，25日上午到新北市選委會送補件連署書，選委會工作人員現場清點，並開立罷免案補提連署人名冊送件收據共計2040份。中央社記者黃旭昇新北攝 114年6月25日
根據中選會資料新北市11選區立委羅明才罷免案不足規定人數564人。而發起罷免的領銜人吳柏瑋，25日上午到新北市選委會送補件連署書，選委會工作人員現場清點，並開立罷免案補提連署人名冊送件收據共計2040份。中央社記者黃旭昇新北攝 114年6月25日
羅明才
涉偽造提議書聲押羅明才助理 陳乃瑜：回歸法律羅明才罷團領銜人指遭恐嚇 警政署：嚴查嚴辦加強維安
吳柏瑋
領銜人吳柏瑋爆退出 新北罷團「拔羅波」不換人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：