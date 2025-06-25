加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃博煒八仙塵爆截四肢求生 走過10年感謝醫療團隊「我有好好過生活」
首頁 / 生活

台電第25屆瓩設計獎 黑琵、珊瑚巧思作品脫穎而出

2025/6/25 19:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北25日電）台電第25屆瓩設計獎結果今天出爐，台電表示，包括巧妙結合「飯匙鳥」概念的黑面琵鷺摺疊湯叉、以煤灰3D列印的絕美珊瑚夜燈等，共48件精選作品從全國近1200件投稿中脫穎而出，爭搶新台幣90萬元總獎金。

台電今天舉行第25屆瓩設計獎頒獎典禮，台電表示，本屆主題「電力生態共融－八大電廠十大明星物種」，鼓勵參賽者以「共尋、共生、共創」為創作核心，從位於森林、淺山、溪流、濕地到海洋等不同電力場域中發揮設計創意。

競賽項目包含「傳達設計」、「多媒體設計」與「創意品設計」三類，吸引近1200名設計人大展身手。

「傳達設計類」以資訊圖表徵件，鼓勵參賽者將電力專業變成好懂文宣，其中，社會組由陳澤民、賴秀妮合作的「電機運轉」獲首獎殊榮。

陳澤民表示，動筆設計時回想起路上台電人員搶修線路的身影，微小卻帶有極大力量，「電力小超人」角色便在他腦中浮現，並讓小超人們在巨大機器人裡守護珊瑚保育艙、澆灌荸薺，營造趣味感與生命力。

高雄師範大學蔡沛霓作品「水鳥大飯店」則將水鳥擬人化，透過旅途意象完整詮釋興達發電廠投入永安濕地保育的「前世今生」，更以水鳥「去度假」帶出濕地保育有成，奪大專院校組冠軍。

今年「創意品設計類」同樣充滿驚喜，台電指出，去年獲首獎的設計師潘妤亭本屆以「黑面琵鷺摺疊湯叉」參賽，巧妙將飯匙嘴型、繁殖羽設計成湯杓與叉子，使用起來就像黑琵在捕食，潘妤亭的細膩設計思維再次獲評審青睞，拿下第2名。

台電表示，本屆第1名由復興商工廣告設計科何君薇、楊景鈞、俞宣存、謝承廷、陳柏瀚共同創作的「煙囪香氛機」脫穎而出。

「多媒體設計類」由松山家商廣告設計科張沛穎、金鳳璽、沈百合、洪采聆、張珈瑄製作影片「台電x生態守護」贏得高中職組首獎，以環境實景結合手繪動畫，唯妙唯肖呈現各地電廠的生態特色，獲評審一致好評。

google news透過 Google News追蹤中央社

台電分享，本屆獎座呼應循環永續精神，特別邀請二棲設計攜手W春池計畫，將退役電表玻璃罩重新融鑄為同心圓的盤狀玻璃，並以木橫擔作為中心點的獎項標牌，成為專屬於每位得獎者的榮譽象徵。

台電表示，瓩設計獎邁入第25屆，累積上萬件作品。本屆得獎作品將於7月12日至7月20日於台北萬華剝皮寮歷史街區展出，後續也將規劃在捷運站曝光，更有機會躍上影廳大螢幕。（編輯：張均懋）1140625

#台電
#永安
#松山
#萬華
#高雄師範大學
#陳澤民
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：