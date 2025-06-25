馬祖藝術島9月登場 「拍楸」精神向國際徵件

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（中央社記者王寶兒台北25日電）以「拍楸—你的海洋，我的陸」為策展主題，第3屆馬祖國際藝術島9月展開，並首度國際徵件，吸引超過49國創作者報名提案，主視覺則運用馬祖居民雙手拼湊四鄉五島樣貌。

連江縣縣長王忠銘今天透過新聞稿表示，「拍楸」（pha-jiu）源自閩東語，是種世代傳承、需集結眾人之力的捕魚工法，將巨大的竹樁打入海底，為漁網定錨，也為來年的豐收打下基礎。

王忠銘說，馬祖國際藝術島從首屆舉辦至今，累積豐沛能量和國際肯定，也乘載許多鄉親期待，一步一步帶動島嶼的改變，就像本屆的策展主題，將馬祖人面對大海的智慧，透過多元藝術形式，呈現馬祖的文化遺產與現代生活。

共同主辦、文化總會秘書長李厚慶分享，藝術島舉辦，是島民、海內外創作者及心繫馬祖的人們共同努力的成果，這正是「拍楸」的精神。期待在齊心協力的共創精神下，一同「拍楸」奠定藝術島成為島嶼的共同願景。

第3屆馬祖國際藝術島將邀請超過30組藝術家帶來超過50件作品，並且重新打開南竿26、53、77據點及北竿軍魂電廠。此次首度啟動國際徵件，吸引來自超過49國創作者的213件提案，並邀國內外策展人組成專業評審團，7月將公布完整參展名單。

馬祖國際藝術島今天同步分享主視覺，由設計師馮宇、攝影師鄭鼎及馬祖書畫名家陳合成共同創作，以手島共生概念，將島上居民的手，變成馬祖的四鄉五島，設計5款系列海報，展現有別以往的島嶼風景，也傳遞馬祖人與海共生的精神。

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鄭鼎分享，每一張畫面中的「手島」，邀請來自四鄉五島的在地居民共同參與，包括老漁夫、釀酒師傅、傳統小吃業者、民宿業者與返鄉青年設計師，呈現「拍楸」所象徵的集體參與與島嶼能量。

第3屆馬祖國際藝術島將於9月5日至11月16日展開。（編輯：吳素柔）1140625