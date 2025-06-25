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大成：食品營收可望成長逾2成 土雞、蛋品添動能

2025/6/25 19:20（6/25 20:01 更新）
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大成董事長韓家宇（右4）25日出席台北國際食品展。他說，大成今年食品類營收有望成長20%至30%，台南柳營土雞加工廠將在8月投產，彰化也規劃蛋品加工廠，以及調理食品等皆是成長動能。（大成提供）中央社記者何秀玲傳真 114年6月25日
大成董事長韓家宇（右4）25日出席台北國際食品展。他說，大成今年食品類營收有望成長20%至30%，台南柳營土雞加工廠將在8月投產，彰化也規劃蛋品加工廠，以及調理食品等皆是成長動能。（大成提供）中央社記者何秀玲傳真 114年6月25日
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（中央社記者何秀玲台北25日電）大成董事長韓家宇今天表示，大成今年食品類營收有望成長20%至30%，台南柳營土雞加工廠將在8月投產，彰化也規劃蛋品加工廠，調理食品等皆是成長動能。對近日肉品出口議題，他說，台灣肉品雖具備外銷資格，但因豬肉價格較高，若要出口需找出產品差異性。

台北國際食品展今天登場，大成為參展商之一。韓家宇說，看好大成食品類營收成長，因位於台南的土雞加工廠預計今年8月投產，將與餐飲量販通路密切合作，研發客製化的產品，提供相關熟食加工品，並與電商合作，今年第4季搶攻年菜市場。

韓家宇透露，大成集團在彰化昭成蛋品加工廠旁還有3000坪土地，現在正著手規劃興建蛋品加工廠，將生產茶碗蒸、玉子燒、溏心蛋等蛋類加工品，最快今年底或明年初動工興建，有機會在2028年投產。

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大成表示，因應外食餐飲的強勁需求，預料缺工議題持續發酵，外食餐飲市場對於調理食品半成品需求也會持續增加，嘉義馬稠後加工廠及中壢調理廠以食安為核心，提供多類型產品線，搶攻外食餐飲市場，未來會強化實體零售、網路業務發展，並提升線上產品銷售力道。

談到近期台灣肉品出口議題，韓家宇說，台灣歷經20年才根除口蹄疫，在2020年獲國際動物衛生組織（OIE）認證為「豬瘟非疫國」，開始與日本等國談判恢復出口，現在台灣可出口日本，但因豬肉價格為全球第2高，需尋找出差異化定位。（編輯：張良知）1140625

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